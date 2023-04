“¿Por qué lo quieren retirar ya?”, Lorelei Tarón les habla de frente a los críticos de Falcao en la Selección Colombia

En entrevista exclusiva con SEMANA, la esposa de Radamel Falcao García contestó sin filtro alguno las críticas a su esposo por la convocatoria a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo.

El Tigre, con 37 años, es el goleador histórico de la tricolor y ha integrado el equipo nacional desde el año 2001 en las categorías juveniles. En 2007 llegó a la absoluta y estuvo en la Copa América 2011, 2015 y 2019. Además, ha aportado sus goles en las eliminatorias desde 2010 y estuvo en el Mundial de Rusia 2018.

Pese a que en el presente Falcao no tiene mucha continuidad, Lorelei Tarón dejó claro que físicamente tiene mucho por dar en el terreno de juego. Se pregunta por qué lo quieren retirar y dice que pronto “volverá su momento”.

“Él tiene mucho por aportar, está bien físicamente, aunque no le han dado mucho la oportunidad aquí en el equipo. Eso lo respetamos porque al final el que manda es el técnico y el club. Mi esposo se siente y está bien, y tiene mucho más por demostrar y aportar en el fútbol”, le dijo a SEMANA.

SEMANA: Háblenos de esa noticia del quinto hijo.

Lorelei Tarón (L. T.): Estamos felices. Nuestro mayor proyecto siempre es la familia y un hijo más es una bendición, los niños están felices y preparando todo con amor. Es una bendición enorme y yo amo ser mamá. Creo que es uno de los regalos más lindos que Dios nos da. Lo estamos esperando con muchas ansias.

SEMANA: ¿Cómo se enteró y cómo les compartió a los niños la noticia?

L. T.: Me había hecho el test de embarazo y siempre al primero que llamo cuando estoy feliz, triste o pase lo que pase es a Falcao. Él estaba entrenando y le dije: “Amor, ven rápido que te tengo que contar algo”. Cuando llegó, le conté y nos guardamos unos días el secreto. Justo estaba mi familia acá, pero fue casi imposible guardar el secreto porque mi cara lo decía todo. Estaba feliz y aparte los niños son muy curiosos, me preguntaban por qué no cargaba las bolsas del mercado o por qué no tomaba vino en Navidad. Mi mamá también me ofrecía una copita y yo les decía que solo tomaría agua. Por ejemplo, ya no cargaba casi a Jedidiah, entonces se empezaron a dar cuenta. Antes de contarles, fuimos al médico y después lo hicimos con mis familiares de Argentina y los de Falcao de Colombia. Fue algo muy especial.

Lorelei Tarón considera que ser mamá es una bendición enorme y uno de los regalos más lindos que Dios brinda. - Foto: instagram falcao

SEMANA: ¿Cuántos meses tiene?

L. T.: Casi 20 semanas.

SEMANA: ¿Niño o niña?

L. T.: Ya casi lo vamos a compartir. Calma (risas), prometimos guardarlo. Lo que venga, seremos felices.

SEMANA: Pero seguro ya han pensado en nombres.

L. T.: Esta vez no tengo derecho de elegir el nombre. Mis hijas ya están grandes y ahora tomaron ese poder. Falcao también quiere hacerlo y así será, entre ellos lo harán. Siempre he sido yo la que busca significado, pero las niñas eran más pequeñas, ahora leen el libro de nombres y, si yo digo uno, me dicen que es muy feo. Entonces, me resigné a que no lo escogeré (risas).

SEMANA: Por la gran relación de Falcao y su padre, Radamel, podrían hacer con el nombre un homenaje al abuelo paterno.

L. T.: Eso me dice mi esposo. Aunque este no ha sido un tema fácil porque Rada fue muy especial. Su recuerdo siempre está con nosotros, ha dejado mucho en nuestros corazones. Mis hijas oran por él y no se les olvida. Fue quien ayudó a Falcao en su carrera y a veces digo: “Dios, por qué te lo llevaste antes, justo en un momento cuando realmente más Falca lo necesita. Justo en los últimos años de su carrera”. Es la persona más presente en mi matrimonio, desde mis 17 años, estuvo conmigo, nunca me juzgó. Fue incondicional.

SEMANA: En la familia hay muchas niñas y vemos a Falcao en una conexión especial con el único varón. ¿Eso no los hace preferir que sea hombre?

L. T.: La verdad que sí. Lo entendí después de tener tres niñas. Cuando llegó Jedidiah, supe cómo se conectan los dos, así como yo con las niñas porque existe la conexión de madre e hija, obviamente. Para Falcao, en cambio, las niñas son sus princesitas y es superprotector, pero con Jedi es distinto. Él ve a su papá y es todo fútbol. No sé cómo hará Jedi si es otro niño porque todo lo quiere con mi esposo, como si solo fuera para él. Todo el día tiene su camiseta de Falcao, ya hasta se le están saliendo las letras. La admiración por su papá y el gusto por el deporte son impresionantes, y tiene 2 años. Le dice todo el tiempo: “Papi, jugar, tú portero y yo goleador”, y si no está él, nos pone a todas a jugar fútbol.

La esposa de Falcao García confiesa que siempre les gustó una familia grande. - Foto: instagram falcao

SEMANA: Hace rato querían el quinto hijo, pero lamentablemente tuvieron una pérdida.

L. T.: Así es. Con Dios hemos salido adelante. Hemos tenido muchos momentos difíciles porque la vida es así, entendemos que todo tiene un propósito. Nosotros perdimos un bebé y sé que también era el propósito de Dios. Fue difícil y decidí hablarlo con muchas mujeres. De hecho, tenemos un grupo que se llama Power Girl, con mujeres en todo el mundo. Además, tengo amigas que han perdido cuatro veces el bebé. No es fácil, pero tener a Dios te ayuda a sobrellevar más este tipo de cosas, nada en la vida es casualidad. Yo había tenido cuatro embarazos superbuenos, no tuve problemas con ninguno y cuando me pasó esto no lo entendía.

SEMANA: ¿Tienen un número límite de hijos?

L. T.: Comenzamos con uno y ya vamos para cinco. A nosotros siempre nos gustó la familia grande. Me encanta ser mamá, lo disfruto muchísimo y no es ser mamá por serlo. Me encanta enfocarme en ellos, educarlos, y a mi esposo también. Como papás vamos mejorando, nos vamos equivocando y aprendiendo. Ahora, el poder que da Dios de criar hijos en esta generación es increíble. Confieso que no nos pusimos un número de hijos. La verdad, se fue dando y por mí tendría ocho, pero no puedo más porque tuve muchas cesáreas, creo que ya cinco está bien. Sin embargo, cuando llegó Jedi pensamos que sería bonito tener otro varoncito, pero al final eso no lo decidimos nosotros. Las niñas, además, nos pedían que tuviéramos otro.

SEMANA: Cada vez que anuncian un hijo los buenos deseos llegan, pero también las burlas, los memes, hasta se han metido con su cuerpo. ¿Cómo lo viven?

L. T.: La crítica siempre va a estar. Sabemos que estamos expuestos, y las redes no son a veces tan buenas. Yo no soy superactiva, solo de vez en cuando. No tengo tiempo y no lo saco mucho porque intento mantener mi hogar limpio y mantener mi paz mental. Soy fuerte, pero muchas veces la gente es tan cruel que casi que te tocan. Las personas hablan a través de una pantalla con un corazón herido y a través de sus heridas, tal vez necesitan desahogarse de tanto resentimiento. Se han metido con mi familia, con mis embarazos, con mis senos, con mi físico.

SEMANA: ¿Su carrera de cantante se dificulta siendo mamá de tantos niños?

L. T.: No, tengo un buen equipo. De hecho, acabo de lanzar mi sencillo Mi amor será tu hogar, y una vez más intento que cada canción tenga un mensaje positivo para la sociedad. Esta se la dediqué a mi familia, a mis hijos, mi esposo, y que sepan que mamá siempre va a estar con ellos. Se trata del amor a la familia, lo incondicional. Pueden pasar mil cosas a tu alrededor, pero la familia es tu refugio. Ahora, esta semana vamos a lanzar una canción que se llama Dios cuidará de ti y, como novedad, la hicimos con las niñas y ellas cantan también. Con mi equipo puedo todo, porque, la verdad, sola no podría. Además, les inculco lo mejor a mis hijos. Fue muy bonito porque grabamos juntas la canción, es pegadiza y nos unió aún más. Voy paso a paso como un elefante, lento pero seguro. Con el tema de mi carrera, siempre he ido muy despacio, porque no es fácil complementar el tema del fútbol con la música. Hemos tenido nueve mudanzas, pero mi prioridad es la familia.

SEMANA: ¿Cómo combinar, entonces, los sueños personales con los de Falcao?

L. T.: Todo es con buena actitud. No me puedo quejar porque si lo hago no daré lo mejor para mi familia. Lo que le hace bien a mi esposo es bueno para todos, porque al final nosotros dependemos de él, de su estabilidad, de que pueda estar jugando, de que esté bien. Los niños se van adaptando. Estoy agradecida porque estamos unidos y porque mi esposo no se va a ningún lado sin nosotros. La otra vez lo buscaron de China y me decía que, si no íbamos con él, no se iba. Dios nos ha mostrado su plan en cada país, nos ha abierto puertas, nos ha puesto personas espectaculares al lado. Mis hijos han nacido en todos los países, uno nació en Turquía, otro, en Manchester y uno más, en Mónaco. A Falcao no siempre le ha ido tan bien o no ha tenido continuidad, pero siempre nos ha respaldado.

Falcao García y su esposa la cantante Lorelei Tarón. - Foto: Instagram @loreleitaron

SEMANA: Su lanzamiento del nuevo sencillo será en Semana Santa y sabemos que ustedes son muy creyentes. Hablando de esos momentos duros de Falcao, ¿cuál ha sido la mayor prueba de fe como pareja?

L. T.: Lesiones, o también nos ha pasado que nos dicen del equipo que Falcao se tiene que ir, pensar para dónde y al final Dios nos abre una puerta en otro lugar y se resuelve. Hay situaciones que yo no puedo arreglar, el fútbol es muy inconstante. No es tan fácil. La vida es un sube y baja.

SEMANA: Esa intermitencia se le ve hoy en el Rayo Vallecano. ¿Cómo viven la falta de continuidad y las constantes críticas?

L. T.: El jugador de fútbol siempre quiere jugar, no hay duda en eso. No es tan fácil, pero sé que va a volver su momento. Las críticas son muchas, pero yo creo que va a poder demostrar que él está bien físicamente y que son decisiones al final del técnico o el club. No es porque él esté mal, son cosas que pasan en el fútbol. Yo quisiera que siempre juegue porque para mí y para los niños es muy gratificante. Las críticas siempre están, la gente no ve las cosas claras y critican por criticar. Sé que le tiran mucho por el tema de la edad y porque lo convocan. Le dicen viejo, pero está bien físicamente y complementa con la experiencia. Miren que la selección Colombia está en una transición generacional, vienen jugadores nuevos y los de edad pueden aportar muchísimo a los nuevos. Falcao te da liderazgo, aporta consejos y todo lo que aprendió en su carrera.

SEMANA: ¿Con este quinto hijo la posibilidad del retiro se ve más cerca?

L. T.: Hablo por mí porque después mi esposo dice otra cosa (risas). Él tiene mucho por aportar, está bien físicamente, aunque no le han dado mucho la oportunidad aquí en el equipo. Eso lo respetamos porque al final el que manda es el técnico y el club. Mi esposo se siente y está bien, y tiene mucho más por demostrar y aportar en el fútbol. ¿Por qué lo quieren retirar ya? La gente pone su edad como un límite. Hemos visto jugadores de 42 años que siguen jugando.

SEMANA: ¿Lo ve como dirigente, técnico o preparador de delanteros?

L. T.: Ojalá pueda seguir siempre aportando al fútbol. Me parece fundamental que con toda la experiencia que ha tenido pueda seguirlo haciendo. Él es un ejemplo, puede enseñar a los que vienen. Como técnico lo veo, pero él no. Él es el mejor líder de todos. Le digo: “Vos sos el mejor líder de todos, no hay otro mejor que tú”. Un líder completo. Una cosa es ser entrenador, otra, un líder. Él te motiva, lo veo con mis hijos, con otros jugadores que a veces los aconseja, como a los más jóvenes.

Falcao y Lorelei Tarón esperan su quinto hijo. - Foto: Instagram @falcao

SEMANA: ¿Cómo aplica ese liderazgo en el caso de jugadores como James, a quien también le dan tan duro?

L. T.: En esa generación son muy buenos amigos entre todos y se apoyan en los malos momentos. Ospina, James, Cuadrado... están muy unidos y entre ellos siempre se motivan. Tienen un montón de experiencia y son fundamentales para la selección de Colombia. Todos ellos pueden aportar muchísimo, se necesitan en la selección. Es una linda amistad y eso también me parece fundamental en el fútbol. Todos aportan a los jugadores nuevos.

SEMANA: ¿Se ven viviendo en Colombia en algún momento?

L. T.: Nos gusta mucho Colombia. No hemos vuelto porque está difícil con mi embarazo y porque, si viajamos, viajamos todos. Mis hijos aman Colombia. Donde Dios nos ponga ahí estaremos. Puede ser que vayamos al país de Falcao o al mío, que es Argentina. Los seres queridos que están allá los extrañamos y se puede dar. Mi esposo ama a su tierra. En mi caso me proyecto donde él esté, yo saco mis canciones.

SEMANA: ¿Ese sueño de Millonarios, entonces, se puede cumplir?

L. T.: Le dije a mi esposo que no cierre ninguna puerta. Si Dios quiere, se va a dar. Hay que abrir la mente. Además, Falcao ama a Colombia, ama a Millonarios. Es fanático del equipo azul.

SEMANA: ¿La renovación con el Rayo Vallecano la ve cerca?

L. T.: No sabemos aún. Es una decisión que se tomará con calma y vamos día a día. En principio, nos quedamos en España, pero el fútbol es cambiante.

SEMANA: Usted pone a Dios siempre en cada una de sus respuestas. Entramos a la Semana Santa, ¿quiere dar un mensaje al respecto?

L. T.: Dios es la parte fundamental de nuestra familia. Una base muy importante. Nosotros acostumbramos a orar y hablar con Dios, y eso es lo que yo les explico a mis hijos. Es como tener una relación con un amigo. No solo es ir a la iglesia, es construir confianza y tenerlo presente. Veo a Dios en todo lo que hago en mi vida, y hasta Jedi lo entendió y, siendo tan chiquito, ora. Les inculco que no es solamente acordarse de Dios en la mala. Dios te ayuda a sobrellevar todo.