Portazo para James Rodríguez: primer club le dijo no al fichaje, lo reveló Fabrizio Romano

Orlando City sería el primer club en bajarse de la posible negociación con James Rodríguez por su fichaje, según lo dio a conocer el experto en transferencias, Fabrizio Romano.

En un reporte reciente negó cualquier contacto entre las partes: “No hay conversaciones entre James Rodríguez y Orlando City a pesar de los informes. Sigue buscando club como agente libre”, publicó en X.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia | Foto: David Nieto/Eurasia Sport Images

Esto entonces hace que se caiga la información que se había precisado en Colombia, donde filtraban una supuesta charla del 10, en la que daba como un hecho ese paso.

Quien dio parte de la novedad en días pasados fue el periodista Sebastián Heredia, de la FM, el cual reveló lo que se habría dicho en la interna de la concentración que se lleva a cabo en Fort Lauderdale.

“No entrenó gran parte del equipo por un rodaje con una marca patrocinadora”, relató sobre dónde se habría dado la charla en la que James fue protagonista.

Y adicionalmente, fue que reveló lo que sería el futuro del colombiano: “Dijo que va a jugar en la MLS, y cree que vivirá en La Florida”.

Así las cosas, todos los caminos apuntaban a que el onceno por el que firmaría sería el Orlando City, rival directo de Inter Miami en esa parte de los Estados Unidos.

Romano y sus reportes de James

Muchos rumores se han escuchado, pero nada concreto hasta este sábado, 15 de noviembre.

Un periodista de renombre, como lo es Fabrizio Romano, quien cuenta con alta credibilidad en Europa, hizo mención del futuro del colombiano en las últimas horas.

A través de su cuenta de X, el comunicador adelantó: “James Rodríguez dejará León y estará disponible como agente libre nuevamente para 2026″.

James Rodríguez en uno de sus últimos partidos con Club León. | Foto: Getty Images

Ante la terminación de su contrato con la fiera, se hace inminente que él y su círculo estén “listos para un nuevo capítulo tras jugar en México… antes del Mundial con Colombia”.

Esto lo que da a entender es que antes de la Copa Mundo de mitad del año entrante ya se verá a James jugando con otra escuadra del mundo.

¿Cuánto deberá pagar quien quiera quedárselo?

Actualmente, y según los datos de alojados en la página web de Transfermarkt, el colombiano tiene un valor en el mercado de 2,5 millones de euros.

Esa sería la cifra que deberían poner sobre la mesa los de La Florida para hacerse con el capitán de la Selección Colombia.

A eso se le podrían sumar algunas variables, pero la cifra rondaría el valor mencionado, que demuestra la disminución total del pase del cucuteño.