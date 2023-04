Primera oferta para James Rodríguez: exótico equipo ya le ‘coquetea’ por redes sociales

James Rodríguez tiene por delante una gran cantidad de tiempo para definir el equipo en el que continuará su carrera deportiva. Después de salir de Olympiacos y quedar como agente libre, el colombiano es el propio dueño de su futuro y el encargado de decidir hacia donde apuntará de cara a la próxima temporada.

Brasil, Estados Unidos o Turquía parecen los principales candidatos a llevárselo, sin embargo, en España quieren aprovechar la ocasión para ficharlo a la Kings League, el novedoso torneo de fútbol 7 organizado por Gerard Piqué.

Solo unas horas después de darse a conocer la noticia sobre su salida del fútbol griego, uno de los equipos que participan en el campeonato le envió un mensaje directo al mediocampista colombiano. “¿Oye James, que haces este verano?”, escribieron Los Troncos en su cuenta oficial de Twitter.

¿Oye @jamesdrodriguez que haces este verano? 🪵 — Los Troncos FC (@LosTroncosFC_) April 13, 2023

Cabe recordar que cada uno de los 12 equipos participantes en la Kings League están integrados por jugadores de fútbol aficionado, pero tienen la posibilidad de sumar un profesional activo o retirado que pueden cambiar cada fin de semana sin restricciones.

Bajo esa norma, nombres como el Kun Agüero, Ronaldinho, Joan Capdevila, ‘Chicharito’ Hernández, Fabián Orellana, Rubén de la Red y Nico Pareja, entre otros, saltaron al césped del Cupra Arena durante el primer torneo en la historia de la Kings League, que acabó el mes pasado con un impresionante cuadrangular final en el Camp Nou ante más de 80 mil personas.

Ronaldinho Gaúcho se vinculó a la Kings League para el equipo Porcinos FC - Foto: @KingsLeague

Esta no es la primera vez que el nombre de James suena en la Kings League. El streamer colombiano Juan Guarnizo, que participa como presidente de Aniquiladores, ya había mencionado su sueño de llevar al ‘10′ de la Selección Colombia a disputar un partido como jugador número 12.

“Simplemente, les digo que tuve una conversación con él, nada más. Fue una conversación muy muy ligera”, dijo Guarnizo en una transmisión de Twitch cuando James todavía pertenecía a las filas de Olympiacos.

Más adelante, el influenciador contó que no ha habido muchos acercamientos con James, pero que en un futuro podrían pasar “cosillas”. “Aún no le he preguntado absolutamente nada, solo si estaba enterado de todo lo de la Kings League y dijo que sí había visto”.

Ahora que no tiene contrato vigente es una oportunidad inmejorable para intentarlo convencer de jugar algún partido, razón por la cual Los Troncos decidieron adelantarse e incluso ya elaboraron una imagen editada de cómo se le vería el uniforme.

James Rodríguez con el uniforme de Los Troncos en la Kings League - Foto: Twitter @LosTroncosFC_

Perxitaa, presidente de Los Troncos - Foto: WireImage

Jugadores de los Troncos FC durante el primer split de la Kings League - Foto: Getty Images

Los posibles destinos de James

Las opciones de James después de abandonar Olympiacos no son muchas, pero sí diversas. En Turquía se habla del interés de Besiktas por entablar negociaciones y ver a qué acuerdo pueden llegar, siendo esa la única opción que tiene ahora mismo sobre la mesa en el fútbol europeo.

Por otro lado, reaparecen los ‘coqueteos’ desde Brasil y Estados Unidos. En el mercado pasado, Botafogo confirmó que estaba intentando convencer al ‘10′ y a ese supuesto interés se sumaron Flamengo y Palmeiras, sin hacer mayores intentos para llevarlo.

La MLS, con la opción de estar cerca de su hija Salomé, es otra opción que le llama la atención al colombiano. “Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, dijo alguna vez en una de sus transmisiones por Twitch.

Ahora solo resta esperar que Jorge Mendes, su representante, haga el trabajo de conseguir ofertas y ver qué es lo más conveniente para el futuro de James, ya acostumbrado a cambiar de equipo cada que se acerca el mercado de verano.