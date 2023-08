Problemas en los vestuarios del PSG: Mbappé ya no es el favorito y eligen un nuevo capitán

La situación de Kylian Mbappé sobre si finalmente tendrá un nuevo equipo o continuará jugando con el Paris Saint Germain ha generado cientos de comentarios y un sinfín de rumores en torno a esta “novela” que parece no tener conclusión. A falta de algunos días para que el mercado de fichajes cierre en territorio europeo, el futuro del francés aún es incierto y los miles de aficionados tanto del equipo parisino como del jugador se preguntan si ocurrirá una contratación a última hora y si continuará cumpliendo su contrato con el PSG.

A pesar del apoyo que mostró Luis Enrique al contar con uno de los considerados mejores jugadores del mundo, Kylian recientemente recibió una noticia que no esperaba por parte del plantel y de sus compañeros. Según la cadena RMC Sport , el delantero no fue tenido en cuenta para ser el capitán del Paris Saint German para esta temporada.

Kylian Mbappé con PSG vs Toulouse. | Foto: REUTERS

En medio de esta saga, el periódico Marca arrojó más luz sobre el asunto. El periodista Ramón Álvarez informó que Mbappé le prometió a Nasser Al Khelaifi que no se irá sin que el PSG reciba una compensación adecuada. Si el jugador no renueva su contrato, la posibilidad de una venta se vuelve más plausible. Hasta el momento, el Real Madrid no ha realizado ninguna oferta, a menos que el PSG la solicite directamente. El club merengue está a la espera de una llamada.