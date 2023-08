¿Se le ofrece algo más? El Pibe le envió un duro mensaje a Mbappé

El ‘Pibe’ Valderrama es una de las figuras más importantes del fútbol en Colombia. El exfutbolista es famoso por sus reacciones y comentarios respecto al mundo deportivo con su particular forma de ser y de decir lo que piensa.

En conversación con La Nación, de Argentina, Valderrama estuvo hablando de la actualidad del fútbol. “El fútbol de esta época es diferente al nuestro, pero me gusta, no me aburre. Ha cambiado, sí, pero como todo en la vida. Uno tiene que adaptarse en la vida para seguir cantando, y uno se adapta al fútbol actual. Pero es bueno también”, expresó.

También se refirió a las figuras de la selección nacional asegurando que: “ahora hay dos, dos… Está Lucho Díaz, que es de los nuevos, pero también todavía está Cuadrado, que es de la generación anterior, pero todavía está vigente. Está en forma…, tenemos las dos generaciones: Cuadrado, de los veteranos, y de los nuevos, Lucho Díaz”.

Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fueron sus declaraciones respecto a Kylian Mbappé. Al ‘Pibe’ le preguntaron sobre las polémicas declaraciones del francés hace un año en las que dijo “el fútbol en Sudamérica no es tan avanzado”.

“Mbappé dijo en mayo de 2022 que el fútbol en Sudamérica no estaba tan avanzado como en Europa. Pero el campeón mundial es Argentina, el olímpico es Brasil, en el Sub 20 manda Uruguay y en el Sub 17, Brasil también”, dijo el colombiano.

Además dijo: “No lo he oído a Mbappé decir ‘me equivoqué’. Eh, eh… Es que él nunca ha jugado en Sudamérica… Cuando uno se equivoca, después puede decir ‘si señor, me equivoqué’. Pero no lo he oído… Ahí está Sudamérica, con títulos y con fútbol, ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día Mbappé diga ‘disculpas, me equivoqué’.

En la conversación también surgió el tema Lionel Messi. Además de elogiar lo que ha hecho el argentino en la MLS, le preguntaron si cree que el campeón de Qatar 2022 se retirará en el futbol estadounidense y esta dijo:

“Yo lo veo jugar y creo que todavía puede jugar muchos años. Y más con su estilo, porque si hay algo que me gustó siempre de él es que nunca dejó de ser jugador de fútbol. ¿A qué me refiero? A que a él lo que le gusta es jugar, nunca lo oí quejarse de que hay mucho sol, o que hay arena, o que está lloviendo, que hace frío o calor, que el campo está malo… No, ¡nada, nada!! Va y juega. Nunca lo oí decir no quiero ir. Va a todos lados y juega. Y es el mejor en todos lados”.

Respecto a si Leo llegará al Mundial 2026, el ´Pibe’ dijo: “Va a jugar el Mundial de los Estados Unidos y va a llegar muy bien. Ganó lo que quería, se sacó ese peso. Pero no pierde las ganas. Siempre creí que el fútbol lo iba a recompensar. Hace años dije que algún título iba a ganar con la Argentina y mira, los ha ganado todos, todos”.

La semana comenzó con un giro sorprendente cuando el periódico alemán Bild afirmó que el Real Madrid estaba preparando una oferta para el PSG en los últimos días del mercado europeo. Se especula que Florentino Pérez podría lanzar una oferta cercana a los 120 millones de euros antes del 29 o 30 de agosto. Sin embargo, estas noticias fueron desmentidas por la cadena Sky Sports en Inglaterra, que afirmó que es prácticamente imposible que Mbappé cambie de equipo durante la actual ventana de transferencias.

En medio de esta saga, el periódico Marca arrojó más luz sobre el asunto. El periodista Ramón Álvarez informó que Mbappé le prometió a Nasser Al Khelaifi que no se irá sin que el PSG reciba una compensación adecuada. Si el jugador no renueva su contrato, la posibilidad de una venta se vuelve más plausible.

Hasta el momento, el Real Madrid no ha realizado ninguna oferta, a menos que el PSG la solicite directamente. El club merengue está a la espera de una llamada. En medio de esta saga, el periódico Marca arrojó más luz sobre el asunto.

Desde España se asegura que la prioridad de Mbappé es tener una etapa en el Real Madrid, y el presidente Florentino Pérez está dispuesto a negociar si el PSG llama. Mientras tanto, en París, la esperanza de retener a Kylian sigue viva. L’Equipe reveló otro plan para intentar persuadirlo: el interés en el delantero internacional francés Randal Kolo Muani del Eintracht Fráncfort, con la intención de cerrar su llegada esta semana.