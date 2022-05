“Profundo asco”: presidente de Argentina critica a Sebastián Villa por presunto abuso sexual

El delantero colombiano Sebastián Villa sigue siendo el centro de una polémica, luego de que una semana atrás se conociera que una mujer lo denunció por presunto abuso sexual e intento de homicidio en una cena privada que tuvieron.

La mujer, de 21 años, aseguró que el jugador la golpeó, a lo que ella reaccionó y lo rasguñó para defenderse. “El jugador comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, dice un fragmento de la denuncia.

Posterior a ello, familiares y amigos de la presunta víctima confirmaron los hechos ante la justicia, ofreciendo su testimonio en contra del jugador. Los dos hermanos y una amiga de la afectada coincidieron en su discurso respecto a lo entregado por la afectada tras los supuestos hechos.

Las tres personas testificaron en contra de Villa ante la fiscal Vanesa González. “Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa. Villa le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, contó la amiga de la denunciante en declaraciones entregadas por el medio 442.

El colombiano es acusado en Argentina de abuso e intento de homicidio. - Foto: Getty Images

Los hermanos de la víctima también corroboraron lo afectada que está su hermana tanto física, como psicológicamente. “Le noté la cara hinchada, en el cuello tenía como apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”, dijo el hermano mayor, quien además aseguró que el futbolista colombiano ofreció dinero para silenciar las denuncias.

El caso generó tanto revuelo en la Argentina que hasta el presidente de la República, Alberto Fernández, se pronunció rechazando y repudiando la acción del jugador. “Lo que pienso sobre el sometimiento sexual de una mujer por la decisión de un hombre, asco me da, profundo asco”, dijo de entrada el mandatario argentino en declaraciones para el diario Olé.

“No existe ninguna posibilidad de admitir, o de entender, o de explicar, o de justificar que alguien por su sexo someta a otro. De esto estoy absolutamente seguro, no puede ser que en el siglo 21 esto pase, y cuando pasa tenemos que ponernos al lado de la víctima, definitivamente, yo eso es lo que siento”, agregó Fernández.

Villa se defiende

El jugador aprovechó su cumpleaños para romper el silencio y referirse al tema que tanta polémica ha causado en el fútbol argentino, ya que muchos periodistas, hinchas y gente allegada al fútbol critican que el club Boca Juniors siga respaldando al futbolista colombiano, tanto así que en las redes sociales oficiales del club dejaron un mensaje de felicitación al exjugador de Deportes Tolima por su cumpleaños.

“Hoy es un día especial en todos los sentidos posibles. Lo mejor es estar con aquellos que nos quieren, nos apoyan y nunca nos fallan. Siempre la familia y los amigos, en las buenas y no tan buenas, aunque a veces sea complicado”, escribió Sebastián Villa en una foto que subió con su mamá en su cuenta oficial de Instagram, a propósito de su cumpleaños y haciendo referencia al momento personal que pasa el antioqueño.

Sin embargo, ahí no terminó el mensaje y hubo una frase que molestó mucho más a los usuarios de redes sociales, los cuales criticaron la actitud de Villa frente a las acusaciones de violencia de género que ha recibido en los últimos meses.

“El lobo siempre será malo si quien cuenta la historia es caperucita, ¿no?”, afirmó el futbolista de Boca Juniors en lo que se entiende que él no se siente culpable de las acusaciones que ha recibido.