PSG confirma la gravedad de la lesión de Mbappé; dice adiós a los octavos de Champions

El delantero del París Saint-Germain, Kylian Mbappé, lesionado en un muslo, será baja por una duración estimada en tres semanas y se perderá el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones en casa contra el Bayern Múnich, el 14 de febrero, anunció este jueves su club.

El número 7 del PSG sufre “una lesión del muslo izquierdo” contraída en el partido de Ligue 1 del miércoles en Montpellier (3-1). El delantero se perderá también el duelo de octavos de final de Copa de Francia, el miércoles en Marsella, pero su baja parece compatible con un regreso de cara al duelo de vuelta de octavos de Champions, el 8 de marzo en Alemania, todo dependiendo de su evolución.

La ausencia del francés para la Champions es una gran pérdida para el PSG, sobre todo cuando el atacante de 24 años domina las estadísticas de esta temporada: Mbappé está actualmente en cabeza de la clasificación de goleadores de la competición europea, empatado con Mohamed Salah (7 tantos).

Kylian Mbappé saliendo acompañado por los servicios médicos en el partido ante Montpellier - Foto: REUTERS

El miércoles, el entrenador Christophe Galtier se había mostrado confiado en recuperarlo. “Es una contusión o un hematoma, no sabemos todavía. No hay demasiada preocupación”, había declarado, evocando “un golpe detrás de la rodilla y en el músculo”.

En las imágenes de Canal+ tomadas tras el partido, se ve a Mbappé comentar su lesión en los pasillos de los vestuarios, declarando “me he lesionado en un apoyo, me duele demasiado”.

Messi mira a Mbappé luego de su lesión en el muslo - Foto: AP

Tras dejar también por lesión el partido en Montpellier, el defensa español Sergio Ramos debía efectuar “exámenes complementarios” este jueves, precisó el PSG.

El club parisino, que busca su primer título de Liga de Campeones, gran objetivo de sus propietarios cataríes, ya está privado también, en defensa, de Presnel Kimpembe y de Nordi Mukiele, mientras que Neymar descansó el miércoles para recuperarse de una “fatiga muscular”.

Victoria agridulce

El París Saint-Germain aumentó su ventaja con respecto al segundo de la Ligue 1 tras ganar 3-1 en su visita a Montpellier y la derrota del Lens en casa ante el Niza. El español Fabián Ruiz (55), el argentino Lionel Messi (72) y el joven Warren Zaire Emery (90+2), mientras que Arnaud Nordin anotó el tanto del honor para los locales (89).

Las adversidades se fueron acumulando para el PSG en los primeros 50 minutos de partido: Mbappé falló dos penales en los primeros minutos y pasado el minuto 20 recibió un golpe de un rival y tuvo que retirarse con una lesión en la parte posterior del muslo izquierdo.

Mbappé falló dos penales antes de salir lesionado - Foto: REUTERS

A la media hora de juego, fue el central español Sergio Ramos el que tuvo que abandonar la cancha tras recibir un golpe “en el aductor, pero no parece grave”, dijo Galtier y hasta el VAR pareció querer poner más dificultades a los parisinos, anulando dos goles, uno a Lionel Messi (35) y el otro a Achraf Hakimi (52).

Todo se allanó para el líder de la Ligue 1 cuando Fabián Ruiz aprovechó un rechace de Benjamin Lecompte, que había atajado los dos penales a Mbappé, para hacer el primer gol del partido (55).

Apenas unos segundos después de que Stephy Mavididi tuviese una gran ocasión para haber empatado, salvada por Gianluigi Donnarumma, fue Lionel Messi el que sentenció (72). Tras recibir en el interior del área un gran pase de Fabián Ruiz, el argentino controló con el pie derecho y picó la pelota con el izquierdo para superar la salida de Lecompte, logrando su noveno gol esta temporada en la Ligue 1.

Nordin recortó a un minuto para el 90, pero rápidamente el joven Zaire Emery evitó cualquier atisbo de sorpresa. El PSG suma 51 puntos, cinco más que el Marsella, que es ahora segundo después de ganar 2-0 al Nantes (13º) y de que el Lens (3º con 45 unidades) perdiese en casa 1-0 contra el Niza (8º), poniendo fin a una racha de 10 victorias consecutivas en casa.

Con información de la AFP.