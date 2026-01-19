Este martes, 19 de enero de 2026, Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Mónaco. Será juego válido por la séptima fecha de la Champions League, y arrancará a partir de las 3:00 p.m. hora colombiana (9:00 p.m. de España). Para verlo en vivo, podrá hacerlo por el canal ESPN y por Disney+.

Previa del duelo entre Real Madrid vs. Mónaco por Champions League

Primer duelo como entrenador de Álvaro Arbeloa en la Champions League, con el objetivo de volver a conectar a la plantilla con una grada crispada, para seguir dentro del top 8 y acercar los octavos de final, ante un equipo monegasco mucho más fiable a nivel europeo que doméstico y que quiere apurar sus opciones de evitar el playoff.

Álvaro Arbeloa tendrá su debut en Champions como entrenador del Real Madrid. Foto: Getty Images

El viaje del Real Madrid en la temporada atraviesa zona de turbulencias, y el triunfo del sábado fue un respiro, aunque solo por los tres puntos. Porque la victoria, aunque les permite ponerse a un punto del líder FC Barcelona, que perdió (2-1) en Anoeta, dejó la bronca del público del Santiago Bernabéu a sus jugadores, a los que recibió antes del inicio y dedicó durante la primera mitad pitos y abucheos.

La afición mostró así su enfado tras la imagen dada en la eliminación (3-2) en octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, de LaLiga Hypermotion. Los goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio relajaron algo a una grada que la pagó, especialmente, con Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Fede Valverde o Dean Huijsen. Ahora, el feudo blanco espera una reacción en la competición fetiche del 15 veces campeón de Europa.

Tras otro partido sin brillo, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa vuelve a la Champions como equipo del ‘top 8’ -con 12 puntos-, condición que quieren defender en casa, donde solo sumaban victorias esta temporada, hasta que Manchester City venció por 1-2 en la última jornada. Otra derrota comprometería el objetivo de avanzar directamente a octavos y aumentaría la crispación, además de encadenar dos partidos perdiendo como local en la misma edición por primera vez desde la temporada 2018-19.

En medio de la actual situación, emerge Mónaco como candidato a asaltar el Santiago Bernabéu, inmerso en su mejor racha en la competición. Después de caer en la primera jornada por 4-1 en Brujas, no ha perdido ninguno de los cinco partidos posteriores (2V y 3E) ante equipos como el Manchester City o el Tottenham.

Aunque este Mónaco en poco se parece al que se ve cada fin de semana en la Ligue 1 francesa, competición en la que marcha noveno a 12 puntos de puestos de Champions, después de solo celebrar un triunfo en los últimos ocho encuentros, con cuatro derrotas seguidas; la más reciente, ante el Lorient en casa (3-1).

Mónaco y Real Madrid se entrenan para el partido que tendrán mano a mano por Champions. Foto: Getty Images

El gol del AS Monaco lo marcó el español Ansu Fati, que regresaba después de una lesión muscular que le dejó fuera los seis encuentros anteriores, por lo que está por ver si tendrá minutos en el exigente Bernabéu. Con nombres como los de Eric Dier, Denis Zakaria o Aleksandr Golovin, el conjunto del Principado quiere emular a la generación que eliminó en cuartos de final al Real Madrid de los ‘Galácticos’ en 2004, gracias a un tanto de Fernando Morientes, cedido por los blancos.

*Con información de Europa Press