Deportes

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Mónaco por Champions? Así puede ver el partido en vivo

Será la primera salida de Álvaro Arbeloa, como entrenador del Real Madrid, en Champions.

Redacción Deportes
20 de enero de 2026, 2:45 a. m.
Real Madrid vs. Mónaco por Champions League: hora y canal para verlo en vivo.
Real Madrid vs. Mónaco por Champions League: hora y canal para verlo en vivo. Foto: Getty Images

Este martes, 19 de enero de 2026, Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Mónaco. Será juego válido por la séptima fecha de la Champions League, y arrancará a partir de las 3:00 p.m. hora colombiana (9:00 p.m. de España). Para verlo en vivo, podrá hacerlo por el canal ESPN y por Disney+.

Previa del duelo entre Real Madrid vs. Mónaco por Champions League

Primer duelo como entrenador de Álvaro Arbeloa en la Champions League, con el objetivo de volver a conectar a la plantilla con una grada crispada, para seguir dentro del top 8 y acercar los octavos de final, ante un equipo monegasco mucho más fiable a nivel europeo que doméstico y que quiere apurar sus opciones de evitar el playoff.

Álvaro Arbeloa tendrá su debut en Champions como entrenador del Real Madrid.
Álvaro Arbeloa tendrá su debut en Champions como entrenador del Real Madrid. Foto: Getty Images

El viaje del Real Madrid en la temporada atraviesa zona de turbulencias, y el triunfo del sábado fue un respiro, aunque solo por los tres puntos. Porque la victoria, aunque les permite ponerse a un punto del líder FC Barcelona, que perdió (2-1) en Anoeta, dejó la bronca del público del Santiago Bernabéu a sus jugadores, a los que recibió antes del inicio y dedicó durante la primera mitad pitos y abucheos.

La afición mostró así su enfado tras la imagen dada en la eliminación (3-2) en octavos de final de la Copa del Rey a manos del Albacete, de LaLiga Hypermotion. Los goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio relajaron algo a una grada que la pagó, especialmente, con Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Fede Valverde o Dean Huijsen. Ahora, el feudo blanco espera una reacción en la competición fetiche del 15 veces campeón de Europa.

Noticias Destacadas