Qué canal pasa Unión Berlín vs. Bayern Múnich con Luis Díaz por la Copa de Alemania

Luis Díaz, tras el show contra el St. Pauli en la Bundesliga, voltea su mirada a la Copa de Alemania, donde Bayern Múnich es gran favorito al triunfo. Enfrenta al Unión Berlín y no va por ESPN.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

2 de diciembre de 2025, 9:51 p. m.
Luis Díaz celebra el gol ante St. Pauli.
Luis Díaz celebra el gol ante St. Pauli | Foto: Getty Images

Luis Díaz sigue siendo el hombre de moda en Bundesliga de Alemania tras firmar una sobresaliente actuación contra St. Pauli, por la fecha 12 del torneo que el gigante bávaro domina a placer. Lucho firmó otra titularidad, un gol y una asistencia en el Allianz Arena para que su equipo mantenga un espectacular racha sin derrotas, 11 victorias y solamente un empate.

Lo de Luis Díaz ya traspasa fronteras en Europa y a hablan de su poderío atlético en el frente de ataque del Bayern Múnich, donde su presencia es clave junto a Harry Kane. Lucho permite soluciones para el técnico Vincent Kompany y, por ejemplo, ante St. Pauli, se presentó con una asistencia increíble desde el suelo para empatar (1-1).

Por si fuera poco, en el final del partido, anotó el 2-1 que aseguró la remontada del Bayern, que se fue largo en el marcador por el 3-1 final cortesía de Nicolás Jackson en el minuto 90+7. Estas actuaciones permitieron los elogios de la prensa alemana e incluso que lo colocaran en el once ideal de la fecha en la Liga de Alemania.

Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli.
Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Ahora, Luis Díaz se concentra en Copa de Alemania, torneo en el que Bayern Múnich también es favorito, y entra en la lista de objetivos con la Champions League y la Bundesliga en la temporada. Son fechas decisivas y Lucho podría tener minutos en el estadio An der Alten Försterei de Berlín, donde el guajiro ya marcó uno de los mejores goles de la temporada, que podría ser nominado al Premio Puskás.

Canal que transmite Bayern Múnich vs. Unión Berlín por la Copa de Alemania

El partido Unión Berlín vs. Bayern Múnich se jugará el próximo miércoles, 3 de diciembre de 2025, a partir de las 2:45 p. m. (hora colombiana). El juego se disputará en Berlín y no tendrá transmisión por la señal convencional de ESPN para Latinoamérica.

Entonces, ¿por dónde seguir este partido del Bayern Múnich? Para ver este compromiso, deberá contar con el plan premium de Disney + en Smart TV o dispositivos móviles. Luis Díaz tiene posibilidades de volver a ser titular y cumplir con los octavos de final en la Copa de Alemania.

Octavos de final - Copa de Alemania

  • Unión Berlín vs. Bayern Múnich, estadio An der Alten Försterei - 2:45 p. m., de Colombia.
  • Señal de TV: Disney + Premium.

Alineaciones Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Konrad Laimer; Tom Bischof, Joshua Kimmich, Serge Gnabry; Luis Díaz, Lennart Karl y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Union Berlin: Frederik Rønnow; Josip Juranovic, Kevin Vogt, Diogo Leite, Robin Gosens; Janik Haberer, Lucas Tousart, Brenden Aaronson; Benedict Hollerbach, Sheraldo Becker y Kevin Behrens. DT: Nenad Bjelica.

