Qué canal transmite Barcelona vs. Atlético de Madrid, partidazo por la cima de la liga española

Por la fecha 15 de la liga española, Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. El conjunto catalán, que acaba de asumir el liderato de la tabla de posiciones, enfrenta a uno de sus rivales directos por el título de la presente temporada.

Dicho compromiso está programado para este martes, 2 de diciembre, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por Directv Sports. El partido también estará disponible en la aplicación de DGO para dispositivos móviles o Smart TV.

Así está la tabla de la liga española

Los duelos entre ambos siempre han sido prometedores por sus abultados resultados -el Barça se impuso 5-4 en el marcador global de las semifinales de la Copa del Rey el año pasado-, pero este primer choque de la temporada trae un nuevo aliciente.

Barcelona suma 34 puntos, uno más que el Real Madrid, que perdió la primera posición al empatar el domingo frente al Girona (1-1) y tres más que el Atlético, que buscará asestar otro golpe en la lucha por el título liguero.

Los hombres de Hansi Flick -que han logrado once triunfos, un empate y dos derrotas- vencieron el sábado al Alavés por 3-1, pero los vascos se adelantaron primero, demostrando una vez más las deficiencias de la zaga blaugrana.

“Es la misma presión que la temporada pasada. También dijimos al principio de la temporada que quizá esta temporada sería más difícil, porque todos quieren ganar al campeón. Así que va de eso. Estamos arriba en la tabla, pero no estamos en nuestro mejor nivel en este momento, y tenemos que dar estos pasos para jugar nuestro mejor fútbol con lo que tenemos”, indicó Flick en rueda de prensa.

Por su parte, el Atlético de Madrid acumula siete victorias consecutivas en todas las competencias, racha que quiere mantener en el Camp Nou.

La última derrota colchonera fue en la Champions, 4-0 contra el Arsenal hace dos meses, y en La Liga no se deja puntos desde el empate contra Celta de Vigo (1-1) el pasado 5 de octubre.

“Cuando, obviamente, aparece un halago, parece que suena más lindo, pero seguimos en nuestro mismo pensamiento, en seguir mejorando como equipo, en seguir trabajando para que podamos evolucionar. Y el margen de mejora es mucho más de lo que estamos mostrando”, apuntó Diego Simeone.

Posibles alineaciones

Barcelona : Joan García; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Robert Lewandowski.

: Joan García; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Robert Lewandowski. Atlético de Madrid: Jan Oblak; Nahuel Molina, Josema Giménez, Clement Lenglet, Dávid Hancko; Koke, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Álex Baena, Nico González y Julián Álvarez.

