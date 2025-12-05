¿Qué pasa si Colombia queda tercera en el grupo K? Este sería su camino en el Mundial 2026

La Selección Colombia ya conoció gran parte de su camino en el Mundial 2026, luego de realizarse el sorteo de la fase de grupos en la ciudad de Washington (Estados Unidos).

El combinado nacional enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o RD Congo).

¿Qué pasa si Colombia termina de tercera?

Los dos primeros de cada grupo avanzan a la ronda de dieciseisavos de final, como ha sido costumbre, sin embargo, esta vez hay espacio para los mejores terceros.

En caso de terminar en esa posición y con los puntos suficientes, Colombia enfrentará al líder del grupo L, que está conformado por Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Ese partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde hace poco la Tricolor goleó a México en uno de sus amistosos.

🗓️ ¡𝙏𝙚𝙣𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙍𝙄𝙑𝘼𝙇𝙀𝙎 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙡𝙖 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝘾𝙄𝙏𝘼! 🏆



𝙀𝙨𝙩𝙖𝙢𝙤𝙨 en el 𝙂𝙧𝙪𝙥𝙤 𝙆 de la 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤 𝙖:



🇵🇹 Portugal

🇺🇿 Uzbekistán

Ganador Play-Off 1



🔗https://t.co/EnehzSiMrJ#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/EzZb4cQOjb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) December 5, 2025

La idea de la Tricolor es evitar este camino, pues sería el más complicado para cumplir el objetivo de mejorar lo hecho en Brasil-2014 cuando clasificaron a cuartos de final.

El gran rival en el grupo K es Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo, que será el último de los tres partidos en la primera fase.

A falta de confirmarse los horarios, este será el camino de la Selección Colombia en la fase de grupos:

17 de junio : Colombia vs. Uzbekistán

: Colombia vs. Uzbekistán 23 de junio : Colombia vs. Repechaje Intercontinental 1

: Colombia vs. Repechaje Intercontinental 1 27 de junio: Colombia vs. Portugal

La Federación Colombiana de Fútbol calificó a Portugal como uno de los “principales atractivos del grupo” al ser “su noveno Mundial y que hoy se ubica en el puesto 9 del Ranking FIFA, consolidándose como el rival de mayor cartel del grupo. Será la primera vez que Colombia se mida oficialmente ante los europeos en una cita orbital”.

“Con esta participación, Colombia encarará su séptimo Mundial, un recorrido que refleja la consolidación del proyecto deportivo y la aspiración permanente de avanzar en la élite del fútbol internacional”, agregó el comunicado de la FCF.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, repechaje europeo D.

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, repechaje europeo A.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, repechaje europeo C.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, repechaje europeo B.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, repechaje intercontinental 2.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, repechaje intercontinental 1.