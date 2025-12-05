Suscribirse

Deportes

¿Qué pasa si Colombia queda tercera en el grupo K? Este sería su camino en el Mundial 2026

La Tricolor compartirá zona con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 a disputarse en el mes de marzo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 8:09 p. m.
NEW YORK, NEW YORK - NOVEMBER 18: Luis Diaz of Colombia reacts during the International Friendly match between Colombia and Australia at Citi Field on November 18, 2025 in New York City. Jordan Bank/Getty Images/AFP (Photo by Jordan Bank / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Luis Díaz reacciona a una ocasión perdida contra Australia. | Foto: Getty Images via AFP

La Selección Colombia ya conoció gran parte de su camino en el Mundial 2026, luego de realizarse el sorteo de la fase de grupos en la ciudad de Washington (Estados Unidos).

El combinado nacional enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1 (Jamaica, Nueva Caledonia o RD Congo).

Contexto: Así quedó el grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026: enfrentará a Cristiano Ronaldo

¿Qué pasa si Colombia termina de tercera?

Los dos primeros de cada grupo avanzan a la ronda de dieciseisavos de final, como ha sido costumbre, sin embargo, esta vez hay espacio para los mejores terceros.

En caso de terminar en esa posición y con los puntos suficientes, Colombia enfrentará al líder del grupo L, que está conformado por Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

Ese partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde hace poco la Tricolor goleó a México en uno de sus amistosos.

La idea de la Tricolor es evitar este camino, pues sería el más complicado para cumplir el objetivo de mejorar lo hecho en Brasil-2014 cuando clasificaron a cuartos de final.

El gran rival en el grupo K es Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo, que será el último de los tres partidos en la primera fase.

A falta de confirmarse los horarios, este será el camino de la Selección Colombia en la fase de grupos:

  • 17 de junio: Colombia vs. Uzbekistán
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje Intercontinental 1
  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal

La Federación Colombiana de Fútbol calificó a Portugal como uno de los “principales atractivos del grupo” al ser “su noveno Mundial y que hoy se ubica en el puesto 9 del Ranking FIFA, consolidándose como el rival de mayor cartel del grupo. Será la primera vez que Colombia se mida oficialmente ante los europeos en una cita orbital”.

“Con esta participación, Colombia encarará su séptimo Mundial, un recorrido que refleja la consolidación del proyecto deportivo y la aspiración permanente de avanzar en la élite del fútbol internacional”, agregó el comunicado de la FCF.

Contexto: Mundial 2026 | El simulador con el que usted puede jugar y atinar hasta que haya campeón

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, repechaje europeo D.

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, repechaje europeo A.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, repechaje europeo C.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, repechaje europeo B.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, repechaje intercontinental 2.

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, repechaje intercontinental 1.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presentadora de Caracol confesó el deseo de muerte que la invadió, tras estar internada un mes en UCI: “Ya quiero descansar”

2. Gustavo Petro sorprendió y decidió ratificar a Angie Rodríguez como directora del Dapre: ¿qué pasó?

3. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

4. Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

5. ¿Qué pasa si Colombia queda tercera en el grupo K? Este sería su camino en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial 2026FIFA

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.