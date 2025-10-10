Suscribirse

¿Quién ha ganado más veces entre México y Colombia? Historial de los últimos cinco amistosos

Un claro dominador tiene los enfrentamientos desde 2010. Este sábado puede incrementarse esa diferencia en Texas.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 10:22 p. m.
Luis Díaz ya sabe lo que es enfrentar a México en amistosos de preparación.
Luis Díaz ya sabe lo que es enfrentar a México en amistosos de preparación. | Foto: Getty Images

David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz fueron confirmados por Néstor Lorenzo para ser titulares ante México, durante el primer amistoso de preparación para el Mundial 2026.

Este citado juego, que tendrá lugar durante el sábado, reviste suma importancia para los intereses del cuadro Tricolor.

México vs. Colombia es el primer amistoso de preparación de la Tricolor para el Mundial 2026
México vs. Colombia es el primer amistoso de preparación de la Tricolor para el Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Para tranquilidad en la previa, el equipo nacional puede ostentar que es el gran favorito, por lo que ha sucedido en los últimos cinco duelos amistosos.

Más de 10 años de hegemonía

Desde 2010 hasta hoy, Colombia y México se han enfrentado en cinco amistosos internacionales, con balance favorable para la Tricolor.

El más reciente se disputó en 2023, cuando el conjunto cafetero venció 2-3 al cuadro azteca.

Un año antes, en 2022, también se midieron, y nuevamente los colombianos salieron victoriosos por el mismo marcador.

Contexto: Influencer mexicano trapeó el piso con la Selección Colombia y advirtió: “Les vamos a dar”

En 2012, Colombia repitió triunfo, esta vez por 0-2.

Para encontrar la última victoria mexicana ante los cafeteros hay que retroceder hasta 2010, cuando se impusieron 1-0.

El único empate en esta serie ocurrió en 2011, con un 0-0 sin mayores consecuencias en el historial.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA - 16 DE DICIEMBRE: César Huerta # 21 de México dispara a portería durante el partido amistoso internacional entre Colombia y México en Los Angeles Memorial Coliseum el 16 de diciembre de 2023 en Los Ángeles, California. (Foto de Omar Vega/Getty Images)
México y Colombia se han enfrentado cinco veces en amistosos durante los últimos 15 años. | Foto: Getty Images

Este sábado, la Selección Colombia buscará su tercera victoria consecutiva sobre el mismo rival, además de iniciar con buenas sensaciones su preparación hacia el Mundial.

Análisis de Néstor Lorenzo

Como es habitual, el seleccionado colombiano organiza una rueda de prensa previa al juego para que el entrenador dé sus impresiones a la prensa.

En esta oportunidad la atención a medios no acudió ningún jugador, y fue el argentino quien respondió sobre los amistosos, así como el primer rival.

Néstor Lorenzo hablando en rueda de prensa antes del partido México vs. Colombia
Néstor Lorenzo hablando en rueda de prensa antes del partido México vs. Colombia. | Foto: Captura FCF Media

“Si bien vinieron muy rápido después de la fecha de Eliminatorias, muchos muchachos tienen que venir, viajar acá, luego a Europa, volver”, dijo del apretado calendario.

“Es un ritmo un poco vertiginoso, pero bueno, vamos a sacarle el mayor provecho a estos partidos, si bien les dicen amistosos, son partidos mundialistas, porque vamos a enfrentar equipos mundialistas”, añadió.

Sobre el combinado mexicano destacó: “No jugó Eliminatorias, pero viene de ganar la Copa de Oro, eso le da categoría de lo mejor de Concacaf”.

Contexto: Néstor Lorenzo reveló suplicio que vive figura cada que la llama a Selección Colombia: “Nadie sabe”

“Por otro lado, tiene un DT al que conozco, que es un hombre con muchísima experiencia mundialista, que no deja nada al azar y que aprovechará al máximo la calidad del jugador mexicano”, completó.

Citados de Colombia para los amistosos de octubre:

  1. Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  2. Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  3. Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  4. Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  5. David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  6. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  7. James Rodríguez – Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  11. Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  12. Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  13. Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  14. Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  15. Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  16. Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  17. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  18. Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  19. Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  22. Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  23. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  24. Willer Ditta - Cruz Azul (MEX)
  25. Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

