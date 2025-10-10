David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz fueron confirmados por Néstor Lorenzo para ser titulares ante México, durante el primer amistoso de preparación para el Mundial 2026.

Este citado juego, que tendrá lugar durante el sábado, reviste suma importancia para los intereses del cuadro Tricolor.

México vs. Colombia es el primer amistoso de preparación de la Tricolor para el Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Para tranquilidad en la previa, el equipo nacional puede ostentar que es el gran favorito, por lo que ha sucedido en los últimos cinco duelos amistosos.

Más de 10 años de hegemonía

Desde 2010 hasta hoy, Colombia y México se han enfrentado en cinco amistosos internacionales, con balance favorable para la Tricolor.

El más reciente se disputó en 2023, cuando el conjunto cafetero venció 2-3 al cuadro azteca.

Un año antes, en 2022, también se midieron, y nuevamente los colombianos salieron victoriosos por el mismo marcador.

En 2012, Colombia repitió triunfo, esta vez por 0-2.

Para encontrar la última victoria mexicana ante los cafeteros hay que retroceder hasta 2010, cuando se impusieron 1-0.

El único empate en esta serie ocurrió en 2011, con un 0-0 sin mayores consecuencias en el historial.

México y Colombia se han enfrentado cinco veces en amistosos durante los últimos 15 años. | Foto: Getty Images

Este sábado, la Selección Colombia buscará su tercera victoria consecutiva sobre el mismo rival, además de iniciar con buenas sensaciones su preparación hacia el Mundial.

Análisis de Néstor Lorenzo

Como es habitual, el seleccionado colombiano organiza una rueda de prensa previa al juego para que el entrenador dé sus impresiones a la prensa.

En esta oportunidad la atención a medios no acudió ningún jugador, y fue el argentino quien respondió sobre los amistosos, así como el primer rival.

Néstor Lorenzo hablando en rueda de prensa antes del partido México vs. Colombia. | Foto: Captura FCF Media

“Si bien vinieron muy rápido después de la fecha de Eliminatorias, muchos muchachos tienen que venir, viajar acá, luego a Europa, volver”, dijo del apretado calendario.

“Es un ritmo un poco vertiginoso, pero bueno, vamos a sacarle el mayor provecho a estos partidos, si bien les dicen amistosos, son partidos mundialistas, porque vamos a enfrentar equipos mundialistas”, añadió.

Sobre el combinado mexicano destacó: “No jugó Eliminatorias, pero viene de ganar la Copa de Oro, eso le da categoría de lo mejor de Concacaf”.

“Por otro lado, tiene un DT al que conozco, que es un hombre con muchísima experiencia mundialista, que no deja nada al azar y que aprovechará al máximo la calidad del jugador mexicano”, completó.

Citados de Colombia para los amistosos de octubre: