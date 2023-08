Racing vs. Atlético Nacional: canal y hora para ver en vivo la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores

Sobre el pitado tras la supuesta falta de Felipe Aguirre a Roger Martínez a los 84 minutos, el elenco verdolaga dijo: “el futbolista de Racing cae al suelo dentro del área simulando un fuerte golpe que en realidad no existió, es más, se evidencia claramente que el leve contacto que se presenta es como resultado de la inercia del movimiento de los jugadores y cuando el balón se encontraba considerablemente alejado del alcance del jugador de Racing Club Roger Martínez” y agregó la falta en que Óscar Perea choca con Hernán Rojas, y manifiesta que “el árbitro no tuvo en cuenta la circunstancia de la jugada ni la posición de los brazos de nuestro jugador, que vale la pena resaltar, ambos estaban abajo y no impactó con sus codos al jugador de Racing Club”.