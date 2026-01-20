Real Madrid sigue en repunte y ahora aplasta en Champions: Mónaco se va del Bernabéu con estrepitosa goleada

Paliza del Real Madrid y aire de cambio en el Bernabéu. Este martes, 20 de enero de 2026, la casa blanca derrotó en su patio al Mónaco de Francia.

Nada más y nada menos que un aplastante 6-1 alumbró las pantallas, por obra de Kylian Mbappé (x2), Franco Mastantuono, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y un tanto en contra de Thilo Kehrer. Para el cuadro del principado recortó Jordan Teze.

Real Madrid fue una aplanadora y Mónaco lo sufrió por completo. Foto: AP

Ya son dos triunfos en línea para Real Madrid, que tuvo dos derrotas fulminantes, a principios de este 2026, de las que trata de recuperarse: la final de la Supercopa, ante Barcelona, y la inesperada eliminación de la Copa del Rey ante Albacete.

Con a goleada de este martes, Real Madrid sube al segundo puesto en la tabla de posiciones de la Champions. Llegó a 15 puntos e igualó a Bayern Múnich, aunque los bávaros con Luis Díaz aún no juegan.

Arbeloa empieza su camino en Champions

El míster Xabi Alonso dejó su cargo, como entrenador del Real Madrid, tras caer en la final de la Supercopa de España ante Barcelona. La directiva merengue subió a Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, y ahora empieza su camino en Champions.

No es un secreto para nadie que la Liga de Campeones es el platillo favorito del Real Madrid en cada temporada, y esta vez no es la excepción. De la mano de Arbeloa quiere pelear en las rondas definitivas.

Álvaro Arbeloa debutó como técnico del Real Madrid en Champions. Foto: AP

Aunque Álvaro ya era el entrenador merengue cuando Albacete los sacó de Copa del Rey, luego venció a Levante por LaLiga y ahora suma otros tres puntos de oro. Tarea hecha, ahora a pensar en Villarreal.

El otro lado de la moneda lo vive Mónaco, que apenas suma nueve puntos en esta Champions. de manera parcial se mete en puestos de clasificación a playoffs (20) pero es probable que quiera seguir en ascenso.

Datos generales que dejó el Real Madrid vs. Mónaco

Marcador final : Real Madrid 6 - 1 Mónaco

: Real Madrid 6 - 1 Mónaco Fecha : 20 de enero de 2026 (séptima jornada de la fase de liga en Champions)

: 20 de enero de 2026 (séptima jornada de la fase de liga en Champions) Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Alineaciones titulares:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa

Mónaco: Philipp Köhn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Denis Zakaria, Jordan Teze, Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin, Ansu Fati; Folarin Balogun. DT: Sébastien Pocognoli.