Deportes

Real Madrid sigue en repunte y ahora aplasta en Champions: Mónaco se va del Bernabéu con estrepitosa goleada

Goleada de seis goles a favor de la casa blanca y detiene un poco las últimas críticas.

Redacción Deportes
20 de enero de 2026, 10:06 p. m.
Real Madrid 6 - 1 Mónaco en Champions.
Real Madrid 6 - 1 Mónaco en Champions. Foto: Getty Images

Paliza del Real Madrid y aire de cambio en el Bernabéu. Este martes, 20 de enero de 2026, la casa blanca derrotó en su patio al Mónaco de Francia.

Nada más y nada menos que un aplastante 6-1 alumbró las pantallas, por obra de Kylian Mbappé (x2), Franco Mastantuono, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y un tanto en contra de Thilo Kehrer. Para el cuadro del principado recortó Jordan Teze.

Real Madrid fue una aplanadora y Mónaco lo sufrió por completo.
Real Madrid fue una aplanadora y Mónaco lo sufrió por completo. Foto: AP

Ya son dos triunfos en línea para Real Madrid, que tuvo dos derrotas fulminantes, a principios de este 2026, de las que trata de recuperarse: la final de la Supercopa, ante Barcelona, y la inesperada eliminación de la Copa del Rey ante Albacete.

Con a goleada de este martes, Real Madrid sube al segundo puesto en la tabla de posiciones de la Champions. Llegó a 15 puntos e igualó a Bayern Múnich, aunque los bávaros con Luis Díaz aún no juegan.

La reacción del DT del PSG tras el doblete de Luis Suárez que lo amargó por completo en la Champions: “Es muy fácil”

Gente

¿Qué pasó con el joven que narraba fútbol desde una montaña? El impresionante giro de vida de ‘Pol Deportes’; ahora cubrirá el Mundial

La debacle del PSG en la Champions tiene sabor colombiano: así es la tristeza de París con Luis Díaz y Suárez

Linda Caicedo corrió desde mitad de cancha y acabó haciendo un golazo: Real Madrid pasa del Atlético en Supercopa

Arsenal no afloja ante la mirada del Bayern de Luis Díaz: se hizo grande en Milán y domina la Champions

Primera tabla de posiciones de Champions League en 2026: desliz del City y PSG, paseo del Real Madrid y batacazo del Sporting

Sale a la luz quién reemplazaría a Hernán Torres en Millonarios: palmarés de lujo con una Sudamericana

Doblete de Luis Javier Suárez en la Champions League para derrotar al PSG de Dembélé: su talento retumba en Europa

¿Qué canal pasa Real Madrid vs. Mónaco por Champions? Así puede ver el partido en vivo

Conmoción con Vinícius en Real Madrid: filtran decisión que habría tomado para su futuro

Arbeloa empieza su camino en Champions

El míster Xabi Alonso dejó su cargo, como entrenador del Real Madrid, tras caer en la final de la Supercopa de España ante Barcelona. La directiva merengue subió a Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, y ahora empieza su camino en Champions.

No es un secreto para nadie que la Liga de Campeones es el platillo favorito del Real Madrid en cada temporada, y esta vez no es la excepción. De la mano de Arbeloa quiere pelear en las rondas definitivas.

Álvaro Arbeloa debutó como técnico del Real Madrid en Champions.
Álvaro Arbeloa debutó como técnico del Real Madrid en Champions. Foto: AP

Aunque Álvaro ya era el entrenador merengue cuando Albacete los sacó de Copa del Rey, luego venció a Levante por LaLiga y ahora suma otros tres puntos de oro. Tarea hecha, ahora a pensar en Villarreal.

El otro lado de la moneda lo vive Mónaco, que apenas suma nueve puntos en esta Champions. de manera parcial se mete en puestos de clasificación a playoffs (20) pero es probable que quiera seguir en ascenso.

Datos generales que dejó el Real Madrid vs. Mónaco

  • Marcador final: Real Madrid 6 - 1 Mónaco
  • Fecha: 20 de enero de 2026 (séptima jornada de la fase de liga en Champions)
  • Estadio: Santiago Bernabéu
  • Alineaciones titulares:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa

Mónaco: Philipp Köhn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Denis Zakaria, Jordan Teze, Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin, Ansu Fati; Folarin Balogun. DT: Sébastien Pocognoli.

