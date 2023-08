Reconocida barra de Junior hace “invitación” para enfrentar al América y genera preocupación en Barranquilla

Pronunciamiento de la hinchada

Otro afirmó que “ya ustedes no están para eso muchachos. Recapaciten que el fútbol y la vida no se deben llevar así necesariamente. El fútbol es diversión, recreación. El día siguiente vuelve a salir el sol (solo para los que están vivos) 👍⚽️🎊”.

“No llave, así no es, afortunadamente este semestre no me aboné, iba con mi hija de 7 años el semestre anterior a Oriental. Esto llevará a más violencia, ya no más, esos trapos sucios valen huevo, dejen la pendejada”, expresó otro.