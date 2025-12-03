Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Liga Betplay 2025-II y ya planifica lo que será el próximo año bajo las órdenes de Pablo Repetto.

El estratega uruguayo asumirá las riendas del equipo a partir del 9 de diciembre, cuando haya terminado el último partido de los cuadrangulares.

Sin embargo, ya se encuentra estudiando la nómina y la lista de refuerzos que necesita para sacar adelante el proyecto. Su principal objetivo será hacer una presentación decorosa en la Copa Libertadores, aunque también tiene compromisos locales como la Superliga 2026.

La primera salida ya confirmada en Santa Fe es la de Harold Santiago Mosquera, quien subió sus pretensiones económicas y no llegó a un acuerdo para la renovación del contrato.

Ewil Murillo podría irse

Pero no es el único. De acuerdo con la información de Felipe Sierra, hay altas probabilidades de que Ewil Murillo salga vendido al exterior en el próximo mercado de fichajes.

Sierra aseguró que han llegado empresarios a preguntar por los servicios del volante antioqueño y hay buenas sensaciones de un acuerdo para su salida a Estados Unidos.

“Se han contactado con Ewil Murillo y su entorno para hacerle llegar una oferta. Hay dos equipos interesados, uno muy fuerte en la MLS que se ha interesado en él. Puede proceder en las próximas semanas con la primera oferta”, indicó dicho periodista.

De acuerdo a esta versión, Murillo tiene una cláusula en el contrato que le permite salir por una buena cifra de dinero par alas arcas de Independiente Santa Fe.

Ewil Murillo fue uno de los héroes en la conquista de la décima estrella. Marcó el segundo gol del clásico capitalino que le dio a los cardenales la posibilidad de acceder a la final contra Independiente Medellín.

Su celebración saltando sobre el banderín ha sido un símbolo de lo hecho por Santa Fe en el primer semestre de 2025.

Ewil Murillo marcando su gol contra Millonarios el 19 de junio de 2025 | Foto: Cristian Bayona

Refuerzos para 2026

En caso de salir, Independiente Santa Fe tendría que buscarle un reemplazo a la altura para 2026.

En sus primeras declaraciones como técnico del equipo capitalino, Pablo Repetto habló sobre fichajes y lo que espera de su trabajo junto al presidente Eduardo Méndez.

🎙️”Vamos a encarar todos los torneos con todo lo que tenemos para ganarlos”: D.T. Pablo Repetto 🇮🇩 pic.twitter.com/uPT6PLHIif — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 2, 2025

“Estamos analizando, ya tengo una idea, pero no tengo una definición 100 % de lo que vamos a decidir para el futuro. Hay muchos jugadores que entran en la idea de juego, veremos qué jugadores continúan o no. Claramente van a llegar un par de fichajes, los cuales se van a contratar revisando lo que nos vamos a jugar en la Copa Liberadores y todo lo que representa jugar este torneo”, confirmó el estratega uruguayo.