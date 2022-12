Se ‘calienta’ el partido Argentina vs. Países Bajos: Lionel Scaloni se mostró molesto por las filtraciones

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se mostró este jueves (8 de diciembre) confiado de cara al partido de cuartos de final frente a Países Bajos del próximo viernes, al mismo tiempo que reconoció que espera un partido “lindo”, ante una selección “equilibrada”, que ejemplifica como es “el fútbol de ahora”.

“Holanda es una selección muy equilibrada, todos defienden y todos atacan, son un poco el resumen del fútbol de ahora. Años atrás se pensaba que había cuatro o cinco para atacar y otros para defender, hoy el fútbol es otra cosa. Va a ser un partido lindo de ver, son dos selecciones que proponen atacar, pero sin descuidarse. Si solo piensas en atacar, al final lo terminas pagando”, indicó el entrenador en rueda de prensa.

No obstante, el técnico dijo estar molesto por las filtraciones que apuntaron a una posible lesión de Rodrigo De Paul. “El entrenamiento de ayer (miércoles) fue a puertas cerradas, no sé cómo saben que con Rodrigo pasa algo. Es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir. En principio está bien, vamos a ver el entrenamiento. Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones”, expresó.

Scaloni terminó dando a entender que Rodrigo no está al 100 % por una sobrecarga en el isquiotibial derecho, aunque no aclaró si será titular. “Rodrigo entrenó ayer una parte, ahora veremos en el entrenamiento de esta tarde qué decisión tomo yo. En principio se entrenó, los jugadores que han jugado decidimos a veces que hagan medio entrenamiento. No me atrevería a decir si está o no está, nunca se sabe”, añadió.

El entrenador también quiso hablar sobre la situación de Ángel Di María, ausente en los octavos de final ante Australia por una lesión. “Di María no hizo todo el entrenamiento a la par, hizo la mitad. Hablaré con él hoy y haremos lo mejor. Es un jugador importante, pero tienen que salir a la cancha los que mejor están”, aseguró.

Al ser consultado sobre la posibilidad de ir a la tanda de penaltis, el técnico confesó que espera no tener que llegar a esa situación. “Los chicos patean siempre, se quedan después de las prácticas. Pero cuando vas a patear en el partido, es una caja de fósforos el día del partido. Esperemos no llegar a esa instancia y pasar antes”, expresó.

“Los pateadores de penales se definen siempre después de 120 minutos, no se puede plantear desde antes. Sería de mediocre, para nada. Pensamos en ganarlo en el tiempo reglamentario, se verá en los últimos minutos. Esto es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo y gestionarlo, las decisiones se toman en los momentos que se deben tomar”, añadió.

El argentino también reconoció que no descarta un posible marcaje personal sobre Leo Messi. “La marca a Leo, veremos qué pasa en el partido. Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente, no nos adelantamos. Sí que dentro del partido hay variantes, cambios, incluso nosotros. Pero no me quiero adelantar, una cosa es decirlo y otra hacerlo. Hemos jugado partidos en los que los rivales lo han hecho”, destacó.

Por otro lado, el jugador de la selección argentina Alexis Mac Allister reconoció sentirse sorprendido ante el protagonismo que está teniendo en la cita mundialista, tras ser titular en tres de los cuatro partidos disputados por su selección. “La verdad es que si me lo preguntaban antes del Mundial te aseguro que firmaría lo que me está pasando”, aseguró.

Sobre su rival del próximo viernes, el mediocentro señaló el buen momento de forma de Países Bajos y destacó la figura de Frenkie de Jong. “Ellos tienen una idea de juego muy clara, con jugadores de jerarquía como De Jong y otros. Intentaremos hacer lo mejor para sacar el partido adelante. Es un rival muy duro, ha habido historia entre las dos selecciones. Lo más importante es pasar, en 90 minutos, en 120 o en penales”, apuntó.

“Tienen grandes jugadores e idea de juego muy clara. Tenemos que ultimar detalles, en líneas generales lo más importante es pensar en nuestro juego, hacer nuestro juego y si hacemos las cosas bien, todo va a ir bien. También hay que ir acomodando esos detalles para que no nos lastimen”, concluyó.

*Con información de Europa Press.