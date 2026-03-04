Se conoció lo que haría David Ospina si se van a penales contra Millonarios: “Está hablado”

Atlético Nacional cuenta las horas para enfrentar a Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Este miércoles, desde las 7:30 de la noche, habrá clásico en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín con un solo cupo en juego.

David Ospina será el arquero titular del cuadro verdolaga; sin embargo, podría salir de la cancha en caso de que la definición se encamine a la tanda de penales.

Así lo informó el periodista José Luis Alarcón, quien estará como planta baja durante la transmisión oficial de ESPN. “Ya se habló, la situación ya se tiene calculada y está entre las posibilidades en caso de que se vaya a la tanda de penales”, indicó.

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

“No va a ser una decisión que se tome desde ya. Mañana en la última charla no va a quedar especificado, todo se va a ir dando de acuerdo a cómo se ejecute el partido”, agregó Alarcón.

Harlen Castillo entraría a tomar el lugar de Ospina para los penales, haciendo gala de su experiencia en este tipo de instancias. “Ya está hablado y David Ospina aceptaría dar un paso al costado para que el que tape sea ‘Chipi Chipi’ Castillo”, apuntó.

En ese orden de ideas, la titularidad de David Ospina no está en discusión y saltará a la cancha en el once inicial como ha sido desde su regreso a Atlético Nacional.

Sin embargo, cabe una remota posibilidad de que Harlen Castillo entre en los últimos minutos del partido para atajar en la tanda de penales.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Todo depende del trámite del juego y la cantidad de cambios que le queden al cuadro verdolaga, pues en la Copa Sudamericana se mantiene la norma de las cinco sustituciones en tres ventanas disponibles.

David Ospina atajó la última tanda de Nacional en torneos internacionales y el resultado fue la eliminación a manos de São Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Ese día no atajó ningún penal, mientras que Matheus Uribe y Marino Hinestroza fallaron su respectivo cobro.

David Ospina, portero al servicio de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

¿En qué canal y a qué hora juegan Nacional vs. Millonarios?

El partido por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 está programado para este miércoles, 4 de febrero, a las 7:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.

La transmisión será por la señal principal de ESPN. El narrador será Luis Vásquez y los comentarios estarán a cargo de Julián Capera.

Esta es una serie a partido único y, por ende, el que salga ganador del compromiso clasificará directamente a la fase de grupos de la Sudamericana. El otro quedará eliminado de los torneos internacionales por la presente temporada.