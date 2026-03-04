Deportes

Se conoció lo que haría David Ospina si se van a penales contra Millonarios: “Está hablado”

Atlético Nacional se juega gran parte del semestre en el partido por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
4 de marzo de 2026, 11:06 a. m.
David Ospina, arquero titular de Atlético Nacional.
David Ospina, arquero titular de Atlético Nacional. Foto: NurPhoto via Getty Images

Atlético Nacional cuenta las horas para enfrentar a Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Este miércoles, desde las 7:30 de la noche, habrá clásico en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín con un solo cupo en juego.

David Ospina será el arquero titular del cuadro verdolaga; sin embargo, podría salir de la cancha en caso de que la definición se encamine a la tanda de penales.

Así lo informó el periodista José Luis Alarcón, quien estará como planta baja durante la transmisión oficial de ESPN. “Ya se habló, la situación ya se tiene calculada y está entre las posibilidades en caso de que se vaya a la tanda de penales”, indicó.

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

“No va a ser una decisión que se tome desde ya. Mañana en la última charla no va a quedar especificado, todo se va a ir dando de acuerdo a cómo se ejecute el partido”, agregó Alarcón.

Deportes

‘Nu Stadium’, así será la nueva casa de Messi del Inter Miami: anuncio oficial con su capacidad

Deportes

Oficial: River Plate presentó a su nuevo director técnico y le dio contrato hasta 2027

Deportes

Desazón en Francia: lesión de figura les cae a poco del amistoso con Colombia y sería baja

Deportes

Por este video piden la suspensión de Luis Javier Suárez: directivo se quejó de sus gestos

Deportes

Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

Deportes

Wilmar Roldán y César Farias se agarraron en pleno partido de Copa Libertadores: terminó mal para el DT

Deportes

Duván Vergara pisa fuerte y advierte a Lorenzo con espectacular doblete para ser héroe de Racing: sueña con el Mundial

Deportes

Atlético Nacional le pone competencia a David Ospina: ultiman detalles para firmar arquero de talla

Deportes

Caen críticas a David Ospina por los goles que se ‘comió’: el Pibe Valderrama lo hizo ver mal

Gente

“No se quedó callada”: el contundente mensaje de Daniela Ospina a quienes piden el retiro de su hermano David

Harlen Castillo entraría a tomar el lugar de Ospina para los penales, haciendo gala de su experiencia en este tipo de instancias. “Ya está hablado y David Ospina aceptaría dar un paso al costado para que el que tape sea ‘Chipi Chipi’ Castillo”, apuntó.

En ese orden de ideas, la titularidad de David Ospina no está en discusión y saltará a la cancha en el once inicial como ha sido desde su regreso a Atlético Nacional.

Sin embargo, cabe una remota posibilidad de que Harlen Castillo entre en los últimos minutos del partido para atajar en la tanda de penales.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Todo depende del trámite del juego y la cantidad de cambios que le queden al cuadro verdolaga, pues en la Copa Sudamericana se mantiene la norma de las cinco sustituciones en tres ventanas disponibles.

David Ospina atajó la última tanda de Nacional en torneos internacionales y el resultado fue la eliminación a manos de São Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Ese día no atajó ningún penal, mientras que Matheus Uribe y Marino Hinestroza fallaron su respectivo cobro.

David Ospina, portero al servicio de Atlético Nacional.
David Ospina, portero al servicio de Atlético Nacional. Foto: Getty Images

¿En qué canal y a qué hora juegan Nacional vs. Millonarios?

El partido por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 está programado para este miércoles, 4 de febrero, a las 7:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.

La transmisión será por la señal principal de ESPN. El narrador será Luis Vásquez y los comentarios estarán a cargo de Julián Capera.

Esta es una serie a partido único y, por ende, el que salga ganador del compromiso clasificará directamente a la fase de grupos de la Sudamericana. El otro quedará eliminado de los torneos internacionales por la presente temporada.

Más de Deportes

Inter Miami estrenará estadio el próximo 4 de abril, cuando se haga la inauguración del Nu Stadium

‘Nu Stadium’, así será la nueva casa de Messi del Inter Miami: anuncio oficial con su capacidad

River Plate's Colombian midfielder #10 Juan Fernando Quintero celebrates scoring his team's first goal during the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between River Plate and Gimnasia y Esgrima La Plata at the Mas Monumental Stadium in Buenos Aires on January 28, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Oficial: River Plate presentó a su nuevo director técnico y le dio contrato hasta 2027

Jules Koundé se podría quedar fuera de la convocatoria al igual que Kylian Mbappé

Desazón en Francia: lesión de figura les cae a poco del amistoso con Colombia y sería baja

Luis Javier Suárez está en el 'ojo del huracán' por un video que salió en la transmisión oficial.

Por este video piden la suspensión de Luis Javier Suárez: directivo se quejó de sus gestos

01 November 2025, Bavaria, Munich: Soccer, Bundesliga, FC Bayern Munich - Bayer Leverkusen, Matchday 9, Allianz Arena, Luis D�az (Bayern Munich) sits on the bench at the start of the match. IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to use or have used photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP)

Luis Díaz no para de recibir alegrías: anuncio oficial de la Bundesliga le saca otra sonrisa

Wilmar Roldán y César Farías en el partido de Barcelona vs. Botafogo.

Wilmar Roldán y César Farias se agarraron en pleno partido de Copa Libertadores: terminó mal para el DT

Momento de la definición de los dos goles de Duván Vergara.

Duván Vergara pisa fuerte y advierte a Lorenzo con espectacular doblete para ser héroe de Racing: sueña con el Mundial

Tomás Ángel presentado en América de Cali / Escudo de Nacional.

Las palabras de Tomás Ángel desde la sede del América de Cali que no le caen nada bien a Atlético Nacional

Hinchas de Millonarios.

Filtran video de hinchas de Millonarios en avión rumbo a Medellín: “Cantemos todos, esta vez no hay piedad”

Noticias Destacadas