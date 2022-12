Se tatuó los resultados de la selección Argentina en el mundial; le llueven críticas en redes

La fiebre de la Copa del Mundo Qatar 2022 hace que algunos hinchas de las selecciones participantes realicen locuras con tal de demostrar el amor y la pasión que sienten hacia su país. Los argentinos se caracterizan por hacer cosas descabelladas para muchos con tal de darle un empujón a su selección.

Un hincha argentino se volvió tendencia en redes sociales luego de que le mostrara a su mejor amigo su nuevo acto de amor por la albiceleste, un tatuaje en su pierna izquierda. Sin embargo, no se trataba de un tatuaje cualquiera.

Gonzalo De Santis plasmó en su piel los resultados conseguidos hasta el momento por Argentina en lo que va del Mundial de Qatar. Inclusive se tatuó la inesperada derrota en el debut ante la selección de Arabia Saudita y le envió foto a su mejor amigo Leandro Cordasco.

“No amigo, que mate. ¿Estás drogado vos, papá? ¡¿Qué te hiciste, boludo?! Flasheaste. ¡Hay que esperar un poco!”, le dice el sorprendido Leandro al ver el tatuaje de su amigo.

Pero convencido de su decisión, Gonzalo argumenta que todo el mundo dice que se tatúa si Argentina es campeona del mundo, pero según él, lo que se debe hacer es lo contrario, hacérselo para que su selección lo puedan lograr.

“Todos hacen la misma: ‘si gana me lo hago, si gana me lo hago’ y ¿qué estás sacrificando? Nada, si van a la fija. No, esto es para valientes. El que no, que se baje antes”, dice Gonzalo De Santis en el chat con su amigo.

Otro aspecto que llama la atención fue que el tatuaje se lo hizo en la pierna izquierda, en una zona cercana a otro tatuaje, en honor a Diego Armando Maradona.

“Es más, y me olvidé de decirte: mira al lado de dónde está hecho”, a lo que su amigo le responde sorprendido “Estás re loco ñato, estás re loco”, exclama.

El video se volvió viral en TikTok y ya cuenta con cerca de 735 mil reproducciones con tan solo boras de haberse publicado. También miles personas han opinado sobre la polémica decisión de Gonzalo De Santis.

Pillados fotografiando a la croata Ivana Knoll

Este evento mundialista no solo convoca a las mejores selecciones de fútbol en todo el planeta, sino que también es el centro de encuentro de las mujeres más bellas. Con el objetivo de acompañar su selección y documentarlo en sus redes sociales, varias mujeres llaman la atención de extranjeros y locales.

Sin embargo, la experiencia que los hinchas han tenido fuera de los estadios y durante el desarrollo del torneo ha estado marcada por las estrictas normas que las autoridades de Qatar han impuesto a los turistas, dichas medidas en su mayoría fueron implementadas para proteger la cultura de ese país.

Al parecer, algunos turistas han decidido retar las restricciones impuestas por las autoridades qatarís, como es el caso de una reconocida modelo croata que ha logrado ganar una gran popularidad gracias a las atrevidas fotografías que comparte en redes sociales.

Hay una mujer que está atrayendo todas las miradas en las tribunas de los escenarios mundialistas, y se trata de Ivana Knoll, una hincha de 26 años, considerada como la ‘hincha más sexy’ del Mundial; sigue a su selección a todo sitio donde va. Con su impresionante figura pone los colores de su país en el centro de la discusión.

Ivana, además de modelo, es influencer, por lo que se le puede observar en los escenarios deportivos acompañada de un equipo de personas encargadas de filmarla y preparar las publicaciones con las que sorprende a sus seguidores en redes sociales.

Pues bien, gracias a su belleza, resalta entre las tribunas, captando la atención de más de un aficionado a los deportes, dos hombres fueron ejemplo de ello. La croata se encontraba bajando las escaleras de la tribuna cuando, sin ella percatarse, los dos hinchas decidieron fotografiarla con sus celulares, estando ella de espalda.