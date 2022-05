Selección Colombia: estos serán sus rivales para la fase de grupos en el Mundial Femenino Sub-20

First step towards World Cup glory! These 16 nations will each find out their paths today at the #U20WWC Draw. 🤩



Who will lift the trophy next? 🏆



🇦🇺🇧🇷🇨🇦🇨🇴🇨🇷🇫🇷🇩🇪🇬🇭🇯🇵🇰🇷🇲🇽🇳🇱🇳🇿🇳🇬🇪🇸🇺🇸#VamosJuntas pic.twitter.com/OcZ7xtNnuJ