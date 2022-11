Señalan de “clasista” a jugador de México y su esposa por llevar a la niñera al Mundial de Qatar; esta fue la respuesta

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 no solo ha dado de qué hablar por los resultados dentro de las canchas, sino que la atención de los aficionados al balompié también ha estado puesta en lo que ocurre fuera de ellas. La prueba es que no solamente los jugadores son noticia, también sus familias e incluso los hinchas, quienes en realidad son los que le dan vida al certamen.

En el caso de la selección mexicana, que en su primera aparición en el torneo igualó sin goles ante Polonia, los ojos de los seguidores han estado encima del jugador Andrés Guardado y su esposa, Sandra de la Vega. Algunos usuarios de las redes sociales los señalan de “clasistas” por llevar a la niñera de sus hijos a Qatar.

Aunque hay quienes ven positivo el gesto de viajar con la niñera, Ushi, al Mundial, hay otros que lo cuestionaron por “llevarla a trabajar”. Tanta fue la polémica suscitada por el tema que Sandra de la Vega se refirió al hecho desde su cuenta en Instagram.

A través de una historia en esa red social, de la Vega comentó: “Oigan, de verdad les agradezco muchísimo todos sus mensajes tan bonitos que nos están mandando, estoy tratando de contestarlos, casi todos los que puedo, no se preocupen, estoy superbién. Ushi está superbién... como hay gente que lo escribió como algo bueno y hay gente que lo escribió como algo malo, pues bueno, como todo en la vida, ¿no?”.

En la misma grabación, Sandra de la Vega, que suma más de 224.000 seguidores en sus redes sociales, comentó lo que quiere a su niñera, afirmando que es parte de su familia, por lo que no tenía razones para viajar sin ella.

“Sabemos realmente lo que hacemos y lo que no hacemos y no tenemos nada de lo que nos podamos arrepentir, gracias a Dios; entonces, pues nada, estamos bastante tranquilas, a Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia, yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más qué decir”, agregó.

La esposa de Andrés Guardado además subió una historia junto a Ushi, para tomarse con humor las críticas por lo sucedido.

“Ushi, estás bien triste, ¿no?”, comentó sarcástica Sandra de la Vega, a lo que la niñera respondió: “Sí claro, estoy bien triste... si mi prima ya me lo mandó –las publicaciones en medio debido a la polémica– eres famosa”, agregó.

Andrés Guardado, jugador de fútbol, junto a su esposa Sandra de la Vega, sus hijos y Ushi, su niñera. - Foto: Instagram @sandradlv

Para zanjar el asunto, Sandra de la Vega también compartió retratos de Ushi abrazando a su esposo y jugando con uno de sus hijos.

Andrés Guardado, pieza clave de cara al juego con Argentina

Andrés Guardado, lateral de 36 años, será uno de los encargados de liderar a México en el próximo partido en el Mundial. De perder, podrían dejar en entredicho su clasificación a los octavos de final del torneo, en especial si se tiene en cuenta que Arabia Saudita, la denominada ‘cenicienta’ del Grupo C, sumó sus primeros tres puntos venciando a la Albiceleste.

Otro de los líderes del equipo será el guardameta, Memo Ochoa, que salvó a México de una derrota ante Polonia, al atajarle un penalti a Robert Lewandowski.

En el minuto 53, el jugador mexicano César Montes cometió una falta contra Lewandowski, que minutos después de haber ocurrido fue pitada y amonestada por el VAR, provocando así la mejor opción de Polonia para salir triunfadores de la cancha; sin embargo, fue Ochoa el que se consagró como uno de los mejores arqueros de la actualidad y el encuentro finalmente terminó 0-0.

“Hoy he fallado. Es una pena. Duele, pero tenemos que mirar al próximo partido para ganar y conseguir los tres puntos. El partido fue muy igualado. Valoramos este punto, pero por otro lado es una pena porque tuvimos el penal”, dijo Lewandowski.