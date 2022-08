Surge alarmante versión sobre la ‘relación rota’ de Teo Gutiérrez y Mayer Candelo en el Cali

Teófilo no jugará con el conjunto azucarero hasta nueva orden.

Ni la salida prematura de Rafael Dudamel funcionó para que el Deportivo Cali mejorara sus resultados a nivel local. El venezolano, que fue destituido tras la eliminación de la Copa Sudamericana, dejó un equipo sumido en una profunda crisis deportiva para la posterior llegada de Mayer Candelo, el que esperaban en la junta directiva fuera el héroe de este segundo semestre.

Lamentablemente, los resultados no han acompañado al nuevo DT y la situación se hace alarmante con el paso de las fechas. Cabe recordar que el Cali viene de terminar en el sótano del torneo el semestre pasado y en este no parece que haya un despertar cercano.

En el primer partido que estuvo Mayer en el banquillo, el resultado fue un doloroso 2-0 frente al Deportes Tolima en Ibagué, duelo marcado por la inexplicable expulsión de Teófilo Gutiérrez a los 40 minutos por agredir a un rival. Desde ese día empezaron los problemas entre el técnico y el jugador barranquillero, aun cuando en los primeros días de entrenamiento se habían mostrado cercanos con sonrisa de lado y lado.

Teo Gutiérrez se descuidó y Mayer no lo perdonó…



La picardía intacta. pic.twitter.com/osdoh4hWpZ — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) July 12, 2022

De ese día para acá, el cuadro azucarero ha disputado dos partidos del campeonato local: un empate frente a Independiente Medellín en el estadio de Palmaseca (2-2) y una derrota a manos del Deportivo Pereira en calidad de visitante, que desnudó los problemas que tienen al verde nuevamente en el fondo de la tabla.

Camino al próximo partido, que será este martes ante Envigado, Candelo volvió a tocar el tema de Teófilo y soltó unas frases que no cayeron nada bien entre los aficionados, al deslizar que el barranquillero no se encuentra en condición física para jugar y ha pecado por falta de compromiso con el equipo.

“Cada día estamos intentando ayudarle para que aporte su condición. Nadie va a desconocer su talento, pero esto muchas veces no solo es talento, sino compromiso, responsabilidad, trabajo a diario. Tengo 30 jugadores. No nos sobra nada, pero vamos viendo quién está mejor en el momento”, dijo Mayer en rueda de prensa.

Y continúo, esta vez, lanzando una crítica directa en contra del jugador. “Yo no necesito a Teo, yo necesito al que esté comprometido con Deportivo Cali. El que esté comprometido es bienvenido en mi equipo. Así como les entrego las llaves a todos, se las quito también. Este es un tema de respeto mutuo, de compromisos, de trabajar todos los días, de ayudarnos porque nadie está desconociendo las condiciones de él. Todos sabemos de su talento, de su magia, de su experiencia, pero necesitamos el compromiso de todos”, dijo.

Teófilo Gutiérrez apenas ha jugado unos minutos este semestre - Foto: DIMAYOR

¿Estado físico o indisciplina?

Esas críticas se vieron reflejadas en la convocatoria para el duelo ante los naranjas, pues Gutiérrez no aparece en la lista y en la prensa barranquillera aseguran que se trata específicamente de una decisión técnica de Mayer y su grupo de trabajo.

Al ver los resultados, esa decisión ha sido criticada por la afición, pero los periodistas se han encargado de revelar detalles sobre la ‘pelea’ entre técnico y futbolista. “Teo no es tenido en cuenta hasta tanto, no esté en forma física, tema que ya había expresado Mayer Candelo”, indicó el periodista ‘Petiso’ Arango al respecto de las incontables preguntas al respecto de la ausencia del ex Junior.

Mariano Olsen, panelista de Win Sports, fue mucho más lejos y apuntó a un permiso que complicó aún más las cosas entre ambos. “El motivo por el que Mayer borró a Teo del juego vs. Envigado no es solo físico”, dice el argentino. “La semana pasada Teo le pidió permiso para ausentarse por tema familiar grave. Mayer aceptó, pero Teo no volvió a tiempo”, agregó.

“La relación entre ambos, que no venía siendo buena, se tensó demasiado”, terminó el periodista. Lo cierto es que Candelo le ha cobrado con todo a Teo su condición física y otros aspectos que incluso han sido criticados por la hinchada como las constantes visitas a Barranquilla y los ‘guiños’ que hizo públicamente para intentar volver a Junior junto a Carlos Bacca en el más reciente mercado de pases.