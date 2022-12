Tusa futbolera: ¿cómo la viven los jugadores tras salir del Mundial Qatar 2022?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 continúa generando todo tipo de emociones no solo en la hinchada que se trasladó hasta el país árabe para ver el campeonato y en los que desde su respectivo territorio palpitan a la distancia por el torneo, sino también en las estrellas de fútbol que han sufrido la derrota y la eliminación de sus selecciones que dejó uno de los eventos deportivos más grandes a nivel mundial que culmina el próximo domingo 18 de diciembre.

Pues bien, esta es la forma cómo afrontan las grandes estrellas una ‘tusa futbolera’ después de su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Los mensajes de compañerismo de Neymar y una eliminación que aún “le duele”

Brasil, la gran favorita a llevarse el título en esta edición, se despidió de manera temprana en los cuartos de final a manos de Croacia, selección que sorprendió en los 90 minutos, en tiempo extra y en la tanda de los penales con una enorme actuación del portero Livakovic.

El icónico estadio de Lusail fue testigo de cómo jugadores como Neymar, Rodrygo, entre otros, salieron entre lágrimas del campo de juego por el fracaso en la cita orbital.

Pasada la página de la eliminación, el referente brasileño se mostró muy activo en redes sociales al filtrar los chats de sus conversaciones de WhatsApp con sus compañeros de equipo, Thiago Silva, Marquinhos y Rodrygo (estos dos últimos fallaron sus remates de penal ante los croatas).

IMPOSSÍVEL NÃO FICAR COM O CORAÇÃO DOENDO... 💔🇧🇷 Neymar expôs as conversas que teve com Marquinhos, Thiago Silva e Rodrygo após a eliminação pra Croácia. E ainda dizem que o cara não tem espírito de liderança... #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/p4yRPlzw9K — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 11, 2022

El argumento del 10 fue el siguiente: “Decidí exponer (sin sus permisos) para que vean cuánto queríamos y qué tan unidos éramos. Estos fueron algunos de los muchos mensajes que intercambié con el grupo. Hay un sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y estoy seguro de que, con el apoyo de toda la gente, volveremos más fuertes. ¡Soy brasileño con mucho orgullo, con mucho amor!”.

Adicionalmente, la estrella de la selección brasileña, a través de su cuenta personal de Instagram, dejó ver el “gran dolor” que siente por “la pérdida” tras salir de la Copa del Mundo.

“Todavía duele mucho la pérdida, estábamos tan cerca, tan cerca. Desafortunadamente o afortunadamente todavía no he aprendido a perder. Las derrotas me hacen más fuerte, pero me hacen mucho daño y aún no me acostumbro. De todos modos, tenemos que seguir adelante... la vida nos sigue adelante, aunque duela y el dolor tarde en sanar, tenemos que seguir adelante”, manifestó.

Cristiano Ronaldo y su adiós al sueño de llegar a la final de un Mundial

El internacional portugués Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial Qatar 2022 en medio de lágrimas y decepción por la derrota (1-0) a manos de Marruecos, que decretó la eliminación de Portugal. Tras el pitazo final, el astro se dirigió al vestuario y no mencionó palabra alguna hasta mucho después, cuando abrió su corazón en redes sociales.

“Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluyendo Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el pie más alto del mundo fue mi mayor sueño”, señaló en su Instagram.

Antes del debut en Qatar, Cristiano deslizó que esta sería su última presentación en un Mundial, sabiendo que la edad lo condena a que, para 2026, ya haya superado la barrera de los 41 años. “Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que anoté en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo”, aseguró.

Para el portugués ahora vienen días determinantes para decidir lo que pasará con su carrera en la segunda parte de la temporada. Durante el Mundial rompió su contrato bilateralmente con el Manchester United y ahora se encuentra en condición de agente libre, esperando escuchar ofertas de los clubes que lo quieran tener en los últimos años como profesional.

Una despedida entre lágrimas de Luis Suárez

Luis Suárez rompió en llanto, que con su camiseta ocultó sus sollozos de las cámaras tras la eliminación, y no ocultó su malestar por el penalti no pitado en el encuentro de Uruguay ante Corea del Sur, donde fueron eliminados.

Inconsolable, se quedó por un rato pasmado limpiando sus lágrimas con su camiseta y luego se paró en la raya a dar indicaciones. Sin embargo, nada alcanzó. La frustración en parte se debe a que el de Qatar probablemente era el último de sus mundiales.

💔 Las lágrimas de Luis Suárez por la eliminación de Uruguay del Mundial...



⏱️ 90' #GHA 0 - 2 #URU



¡#CatarEnDIRECTV por DSPORTS y @DGO_Latam! pic.twitter.com/BLU1OhIL9H — DSports (@DSports) December 2, 2022

“Despedirte así de un Mundial, duele mucho, pero tenemos la tranquilidad de que dejamos todo por nuestro país. Orgulloso de ser uruguayo, aunque no nos respeten. ¡Gracias a cada uno de los uruguayos que nos apoyaron en cada parte del mundo!”, trinó el atacante de 35 años.

Suárez, con 68 goles en 134 partidos, es el máximo artillero de Uruguay, seguido por Edinson Cavani (58 tantos en 133 compromisos), con quien integró una de las duplas más letales a nivel de selecciones.

Manuel Neuer: este es un nuevo golpe duro para el fútbol alemán

Menos de dos semanas después de la eliminación en la fase de grupos de Alemania en el Mundial de Catar, el emblemático guardameta de la Mannschaft y Bayern Múnich, Manuel Neuer, anunció que se perderá el resto de la temporada por una fractura en una pierna mientras practicaba esquí.

“Qué puedo decir, el fin de año sin duda podría haber ido mejor... Mientras trataba de aclarar mi cabeza mientras iba de gira de esquí, sufrí una fractura en la parte inferior de la pierna. La cirugía de ayer salió bien. ¡Muchas gracias a los doctores! Sin embargo, me duele saber que la temporada actual ha terminado para mí”, manifestó en su Instagram.

En este sentido, otro de los más afectados es el club del alemán, el Bayern, líder del campeonato alemán antes del parón, quien se enfrentará en octavos de final de Liga de Campeones al París Saint-Germain el 14 de febrero y el 8 de marzo. Ahora bien, su compatriota Sven Ulreich debería ocupar la portería hasta el final de la temporada.