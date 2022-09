Video | Colombia provocó un caos: hinchas de México le lanzaron de todo al Tata Martino

Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana, pagó los platos rotos del bajo rendimiento de sus jugadores en el segundo tiempo del amistoso frente a la Selección Colombia. De irse 2-0 al descanso, los aztecas terminaron sufriendo una remontada 3-2 que agudiza las dudas de cara al Mundial de Catar 2022.

Alexis Vega y Gerardo Arteaga parecían haber encontrado la llave del gol que tan perdida tiene México desde hace rato, no obstante, los cambios efectuados por Néstor Lorenzo y la noche soñada de Luis Sinisterra arruinaron todos los planes. En apenas siete minutos del segundo tiempo, la Tricolor ya había empatado el marcador y lucía mucho mejor sobre el campo de juego con la velocidad de Carrascal y Borré al servicio de la generación de oportunidades de gol.

El mazazo final vino con la volea de Wilmar Barrios, que dejó sin respuesta a Memo Ochoa bajo los tres palos. Colombia bailó, celebró y gustó en el segundo tiempo, mientras que México volvió a despertar los fantasmas que lo atormentaron durante las Eliminatorias y que lo dejaron por debajo de Canadá y Estados Unidos en la tabla de posiciones.

Martino sintió el enojo de la afición apenas con el pitazo final, pues tuvo que ser custodiado por agentes de seguridad para evitar que los hinchas lo golpearan con los objetos que cayeron desde la tribuna. Un video compartido por TV Azteca muestra el momento en que el argentino se retira de la cancha, mientras le llueven líquidos y botellas de manos de aficionados mexicanos.

Reprobable actuar de un sector de la afición, se metieron con Martino tras el juego ante Colombia #SeamosHéroes pic.twitter.com/pWSHjaXEkc — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 28, 2022

“¡Fuera, Tata!”, así se hizo escuchar una afición cansada de no convencer con su juego a pesar de los resultados, que tampoco han sido para armar una fiesta. A menos de dos meses para la cita orbital, la división entre hinchas y plantel es total, sumado a que las declaraciones del técnico no han caído nada bien, por tanto no se ve mejoría en cada partido que transcurre.

En rueda de prensa, posterior a la victoria de Colombia, el estratega argentino se animó a decir que el rival no los superó en ningún momento del juego, ni siquiera en la segunda parte. “Yo creo que en ningún momento nos hayan borrado, tuvimos 15 minutos en donde estuvimos desconcentrados”, fue su explicación sobre los dos goles de Sinisterra antes de la hora de juego.

“Teniendo un primer tiempo de lo mejor en 4 años, incluso pudiendo haber hecho un gol más y teniendo la rebeldía de los últimos 15 minutos al salir a buscar el partido con muchos chicos jóvenes que están jugando sus primeros partidos con la Selección; con eso me quedo yo”, explicó.

Antes de los tres partidos de fase de grupos, México enfrentará a Irak y Suecia como duelos de preparación. Esa será la última oportunidad para que el equipo de Martino muestre mejoría y convenza a sus aficionados de hacer una aceptable Copa del Mundo, con el recuerdo de lo hecho hace cuatro años cuando, dirigidos por Juan Carlos Osorio, lograron una histórica victoria sobre Alemania, pero cayeron eliminados en octavos de final.

Para el Tata, los errores cometidos tienen que ver “con la historia de México” y no un error puntual de su planteamiento. “Un lateral ofensivo que termina en un gol en el otro arco y te fuiste en octavos”, analizó.

“Por eso yo digo que tenemos que ser justos en el análisis, nosotros tenemos este problema hoy y lo que tenemos que hacer es solucionarlo de cara a lo que pase en 30 días. Pero cuando se cometían esos errores hace años, estos muchachos no jugaban y los errores se cometían igual”, terminó.