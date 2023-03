Video | Cristiano Ronaldo marca goles casi sin querer: así fue el doblete en la aplastante victoria de Portugal

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar que está dulce con el gol. Este 26 de marzo se reportó con doblete en la victoria 6-0 de Portugal sobre Luxemburgo por las eliminatorias rumbo a la Eurocopa.

Apenas cuatro días atrás, el Bicho había anotado dos goles al Liechtenstein y se había convertido en el jugador con más partidos en una selección Portugal. Hoy, el balompié le vuelve a sonreír: rompió la red con dos nuevos tantos.

Lo curioso es que jugadores como Cristiano Ronaldo anotan incluso cuando no quieren. Al menos eso ocurrió con el segundo gol en el aplastante triunfo sobre Luxemburgo.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 9 del compromiso, el atacante de 38 años marcó el primer tanto tras una asistencia de Nuno Mendes que, con un cabezazo al piso, lo dejó solo frente al pórtico. Lo curioso, como se aprecia en el video, es que CR7 casi que se encuentra la pelota, en lugar de ir por ella.

¡Apareció el Bicho! Cristiano Ronaldo anotó el 1-0 de Portugal ante Luxemburgo por las Eliminatorias rumbo a la #EURO2024.pic.twitter.com/iSkewj478P — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 26, 2023

Cristiano Ronaldo volvió a anotar en el minuto 31, esta vez gracias a un pase de profundidad como con la mano de una de las estrellas del Manchester United, con quien tiempo atrás supuestamente tuvo líos: Bruno Fernandes.

El talentoso volante creativo realizó un pase de profundidad que CR7 capitalizó definiendo a ras de piso, muy cerca del larguero que supuestamente el guardameta rival debía proteger.

GOL | 🇱🇺 Luxemburgo 0-4 Portugal 🇵🇹



⚽ Cristiano Ronaldopic.twitter.com/fola4U0cYV — VAR Tático (@vartatico) March 26, 2023

Otros dos goles del encuentro fueran obra del joven João Félix, que saldría del Atlético de Madrid el próximo mercado de fichajes, dado que su relación con el Cholo Simeone no parece estar en el mejor momento, y Bernardo Silva, una de las piezas clave para Guardiola en el Manchester City, que esta temporada tiene como principal apuesta el título de la Champions League. Además, anotaron Otávio y Rafael Leão, ya cerrando el compromiso

Tras la doble jornada Fifa de marzo, Portugal volverá a jugar el próximo 17 de junio, enfrentando al combinado de Bosnia y Herzegovina.

Cristiano Ronaldo, protagonista en las ruedas de prensa

Los últimos días se ha estado rumorando que Cristiano Ronaldo quiere que la dirigencia de Al-Nassr fiche jugadores de calibre para lo acompañen en el frente de ataque. En algún momento, la prensa italiana afirmó que el Bicho pidió al club de Arabia Saudita que contrate a Juan Guillermo Cuadrado, y, ahora, supuestamente solicitó lo mismo con Luka Modrić, con quien compartió en Real Madrid.

Fue el jugador croata, que compartió con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, quien tuvo que desmentir la versión de los hechos, no sin cierto enfado. En conferencia de prensa, Modrić elogió a su compañero, pero al mismo tiempo dejó ver su fastidio cada vez que le preguntan sobre la posibilidad de arribar a Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor pago en Al-Nassr. - Foto: Getty Images

“Cristiano Ronaldo es un fenómeno. Solo puedo felicitarlo por romper otro récord, es un logro impresionante. Y en cuanto a jugar con él en el futuro, creo que me está aburriendo el tema, con la cantidad de veces que he repetido la misma respuesta. Mi deseo es bien conocido, me gustaría quedarme en el Real Madrid”, expuso Luka Modrić.

Luka Modrić y Cristiano Ronaldo fueron compañeros en el Real Madrid. - Foto: AFP y Reuters

En cuanto al Bicho, también se ha robado la atención en conferencias de prensa. El capitán de la selección portuguesa realizó una reflexión acerca de lo difíciles que han sido los últimos meses para él y sus palabras hoy le están dando la vuelta al mundo. Para algunos, estas dan evidencia de su resiliencia y muestran cómo, pese a ser un astro cuando tiene el balón en sus botines, fuera de la cancha es un ser terrenal más.

Cristiano Ronaldo reflexiona sobre su carrera deportiva y rendimiendo con Portugal. - Foto: Captura de pantalla Twitter: @SoyVictorRomero

“No tengo problema en decirlo, que en mi carrera he tenido muchos momentos malos. A nivel personal, primero, y profesional, después. ¿Arrepentimiento? Yo creo que en la vida no hay tiempo para arrepentirse. La vida continúa, la vida sigue. Aprendemos de ella, independientemente de lo que hagamos, haciéndolo bien o no tan bien, forma parte de nuestra evolución como seres humanos”, expuso.