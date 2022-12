Video | “Messisito”: periodista mexicano en el Mundial Qatar 2022 se burló de Messi, argentinos que le respondieron también recibieron palo

El comunicador reconoció el papel de la selección Argentina, pero no consideró relevante el papel del delantero del PSG.

El periodista mexicano Álvaro Morales asistió al estadio para apoyar a su selección en el duelo definitivo ante Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022; mientras alentaba a su equipo, seguí la transmisión, en simultánea, de lo que sucedía entre Argentina y Polonia, duelo en el que una victoria albiceleste por 3 goles le daba la clasificación a los manitos.

Finalmente, los de Messi y Lewandowsky se quedaron con los tiquetes a octavos de final y se medirán a Australia y Francia respectivamente; sin embargo, el comunicador publicó en su cuenta de Twitter un video en el que se burlaba del astro argentino tras desperdiciar un penal contra Polonia.

En el clip, el mexicano se ríe y llama al delantero del PSG “Messisito”, gesto que desencadenó una ola de críticas por burlarse de uno de los ídolos argentinos de toda la historia.

Los internautas, que de inmediato se percataron de sus palabras, comenzaron a enviarle mensajes en los que le recordaban que Argentina había pasado a octavos de final y que su selección había sido eliminada: “Seguí cargando a Messi que está en octavos”, “Messi está en octavos, vos en donde estás? Ah sí, eliminado” y “El sábado lo ves desde tu casa o vas al campo con la camiseta de Australia?, le escribieron algunos fanáticos albicelestes.

Luego de culminar el encuentro, Morales publicó otro video reconociendo la derrota de México, la eliminación y el fin de la era del Tata Martino; sin embargo, no dejó de burlarse de Messi y, aunque felicitó a los argentinos por el papel de su selección hasta el momento, aseguró que de ser por el ídolo gaucho, no habrían logrado nada.

“Si bien se ganó y se demostró coraje, otra vez los cambios del Tata. Bendito sea Dios, se termina ya la era del Tata. Felicidades a Polonia que clasifica, felicidades a la albiceleste, que bien Mac Allister, porque si es por Messisito, si es por Messisito, nada eh”, dijo Morales avivando mucho más la controversia en redes sociales.

Lejos de parar con la polémica, Morales volvió a publicar un video dedicado a todos los argentinos que le enviaron mensajes reprochándoles sus comentarios contra Messi; en este nuevo clip, el comunicador mexicano se burló de ellos y les dejó claro que no los lee y que solo sabe de su existencia porque su equipo de trabajo le indica que le están escribiendo desde Argentina.

“Quiero decirles a todos mis haters albicelestes que, la verdad, no los leo, pero gracias por escribir. Los contabilizo con mi equipo de trabajo, me informan que son de ahí. Gracias, todo suma, escriban lo que quieran, no los leo de cualquier manera”, fue el último video publicado por Morales en su cuenta de Twitter.

Un mensaje a todos mis “haters” albicelestes… pic.twitter.com/9CHZ7Nn3i8 — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) December 1, 2022

Con la victoria 2-0 ante Polonia, la Argentina de Messi se llevó el liderato del grupo C y se medirá con Australia en los octavos de final del Mundial de Qatar. La albiceleste jugará el duelo ante los oceánicos el próximo sábado a las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Por su parte, Polonia también avanzó a la siguiente instancia a pesar de perder y que México igualara en puntos. El factor para definir la clasificación de estas dos selecciones fue gracias a que Arabia Saudita marcó un gol al último minuto.

Los liderados por Robert Lewandowski se medirán con Francia, rival que se hizo con el primer lugar del grupo D y que perdió, en medio de una polémica decisión arbitral, contra Túnez, equipo africano que quedó eliminado, pero que sus hinchas celebraron la victoria de su selección sobre los campeones del mundo como si hubiesen ganado el Mundial.