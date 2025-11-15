Atlético Nacional integra el grupo A de los cuadrangulares finales, en la Liga BetPlay 2025-ll, junto a Independiente Medellín, Junior y América de Cali. Por la historia de dichos equipos, y la cantidad de hinchas que tienen, es el grupo de la muerte.

La reacción de la prensa y los aficionados tras el sorteo dejaron ver total sorpresa, pero faltaba saber cómo reaccionaron en la interna de los equipos al darse cuenta que, para llegar a la final deben remar muy fuerte.

Nuevamente habrá superclásico entre Nacional y América, ahora por cuadrangulares. | Foto: Colprensa: David Jaramillo

Reacción del camerino de Atlético Nacional al grupo de la muerte

Fue la misma cuenta oficial de Atlético Nacional la que posteó un video donde se ve a los jugadores reaccionando al cuadrangular de la muerte. Varios de los futbolistas hablaron y no ocultaron su sentir al respecto.

“Excelente. Vamos para adelante”, soltó el defensor William Tesillo. Luego, apareció Chipi Chipi Castillo y dijo: “Muy bueno. La verdad hay mucha expectativa, hay rivales que están ahí que merecen ser campeón, y bueno, esto se lo gana el mejor y hay que demostrar siempre”.

Al lado de Chipi Chipi, uno de los mejores jugadores del torneo. Jorman Campuzano también reaccionó: “Hermoso. Todo comienza desde cero ahora. Todos unidos, vamos”.

En América de Cali también hubo una reacción viral

Alex Escobar, ídolo como jugador y quien se para en la raya técnica de los partidos de América de Cali, pues David González está en tribuna, quedó absolutamente sorprendido.

El pibe del barrio obrero, apodo de Alex, se enteró que sus rivales en el grupo A son Nacional, Medellín y Junior en plena rueda de prensa. Fue el pasado 14 de noviembre, tras el partido que la mecha perdió con el poderoso, en el Atanasio, por 3-0.

“Mamita querida...”, soltó Alex, dejando un rostro que le dio la vuelta a todo el país.

Así reaccionó Alex Escobar (DT de América) al conocer el grupo con Junior, Nacional y Medellín. pic.twitter.com/mS4Hmdtpst — elambito (@elambito) November 14, 2025

Y es que otra particularidad en el grupo A de los cuadrangulares es que tres de sus cuatro integrantes, Nacional, Medellín y América, disputan a la par la recta final de la Copa BetPlay 2025. Se trata de un calendario retador para cada uno de ellos.

Medellín ya está en la gran final de la Copa BetPlay, tras dejar en semifinales a Envigado. El rival del poderoso saldrá de quien gane la otra llave semifinal entre Nacional y América. Solo falta la vuelta, en Cali, y el verdolaga va ganando 4-1.