“Yo también me voy”: Juan Guillermo Cuadrado ‘pica’ a los Char para que también lo traigan al Junior

Terminó, por fin, la novela que se montó durante los últimos días en el fútbol colombiano con la supuesta llegada de Juan Fernando Quintero al Junior de Barranquilla. Una historia imposible de olvidar, porqué tuvo todos los capítulos y actores involucrados; el jugador, el club, la prensa, la hinchada. A la par de esto, la contratación o no que tuvo en ascuas durante varios días el ámbito deportivo del país, generó controversias y molestias, pero finalmente con el comunicado del cuadro ‘tiburón’ en horas de la mañana de este viernes -13 de enero-, todo tuvo un final feliz.

“La Junta Directiva del CDP Junior FC informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que se ha llegado a un acuerdo con Juan Fernando Quintero”, publicó el club a través de sus redes sociales en una escueta pero contundente misiva que daba a conocer el acuerdo..

Además, agregó que solo un situación podría truncar nuevamente que el ‘10′ se pusiera el número con los rojiblancos, ese mismo que en algún momento tuvo Carlos ‘Pibe’ Valderrama: “De superar los exámenes médicos se vinculará a la institución Rojiblanca”.

De inmediato, las reacciones a la noticia se desbordaron en las redes sociales y llegaron hasta Europa, donde jugadores de la selección Colombia como Juan Guillermo Cuadrado, le dieron más trascendencia a la situación. La manera de lograrlo, fue sumándose a una transmisión en vivo que realizaron Quintero y ahora su nuevo compañero, Carlos Bacca, en donde hablaron de diversos temas y empezaron a crear lasos con la afición que esperan los apoye a lo largo del torneo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Sorpresivamente, entre los cientos de comentarios que iban apareciendo en el live, dos del ‘panita’ Cuadrado llamaron mucho la atención y terminaron llenando de ilusión nuevamente a los seguidores del ‘tiburón’, porqué ante un panorama incierto con la Juventus del experimentado extremo colombiano, este pareciera no ver con malos ojos un retorno al fútbol cafetero. “Bacca, habla con Char. Yo también me voy”, escribió desde su cuenta oficial de Instagram y no bastándole con eso, aseguró que “les falta un último esfuerzo a los Char”.

Y es que de los jugadores colombianos que más han prolongado su carrera en Europa está Juan Guillermo Cuadrado, quien desde su partida de Colombia, donde militó en el Independiente Medellín, no ha dejado que la oportunidad de estar en la élite le pase y, con mucho esfuerzo, ha permanecido en prestigiosos clubes de Italia e Inglaterra. Por el momento, en Juventus ha permanecido desde 2015 y ha tenido una incidencia vital, llegando a jugar más de 250 partidos.

Todas estas buenas cifras no han sido suficientes para que club y jugador encuentren la manera de llegar a una renovación, desde el año anterior se han realizado acercamientos, además de reuniones y se han propuesto maneras de extender el vínculo que va hasta junio de 2023, sin embargo, según lo que se ha sabido por parte de la prensa italiana, más específicamente de Calciomercato.it: “En las negociaciones con el colombiano, la dirección de la Juventus no encontró terreno fértil”.

Sabiéndose esto, a los 34 años que actualmente tiene el jugador, todo se complicaría para seguir en la élite, pero le permitiría, de igual manera, llegar a un onceno que por estos días está de moda y en el que se sumaría a las conocidas figuras de David Ospina, Cristiano Ronaldo, entre otros.

El mencionado medio italiano aseguró que hay potenciales opciones “para salir de Turín como agente libre al final de la temporada, extremo que cumplirá 35 años en mayo”. Y que el atacante cafetero “sería el nombre perfecto para Al Nassr, el colombiano podría sentirse atraído por este tipo de aventuras después de tantos años a alto nivel y con un enorme gasto de energía. Y, por supuesto, encontraría un contrato por sumas importantes y una nueva vida futbolística menos exigente”.