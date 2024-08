Conmoción en el ciclismo: compañero de Egan Bernal publica desgarradora carta y confiesa grave depresión

“El pasado mes de mayo alcancé un mínimo histórico. Estaba completamente estancado. No podía salir de mi apartamento en Andorra, apenas podía levantarme de mi cama. Mi equipo de apoyo en Ineos me llevó a casa y me evaluó profesionalmente, donde me diagnosticaron depresión”, escribió en una carta publicada a través de sus redes sociales.