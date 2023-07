Destapan la verdadera razón por la que Tadej Pogacar se fundió en la etapa 17 del Tour de Francia

Y agregó: “No lo vi bien desde el principio y en la última subida no vi ninguna mueca ni expresión en su rostro. Tadej parecía un poco enfermo. No sé. Había algo. Este no era el Tadej que conocemos”.

Pogacar se desahogó

“No ha sido mi día. Ha sido un palo. Definitivamente, no era esto lo que esperaba esta mañana. No sé qué me ha pasado”, comentó Pogacar. “Si no hubiera contado con la ayuda de mis compañeros en la subida, quizá hubiera perdido el podio. Estoy muy agradecido con Marc (Soler) y todos mis compañeros”.