Director del Ineos no se queda callado: lanzó advertencia a todos los rivales de Egan Bernal

“Aún no hemos visto eso en Egan (desde el accidente), pero creo firmemente que será una opción en la tercera semana . La única manera de conseguir la mejor clasificación general posible es aplazando la carrera, así que espero que tengamos las piernas para hacerlo", agregó Dempster.

Egan se salvó

“Danke mi amigo!! Lo que es el verdadero trabajo en equipo, me pincho y este man me da su bici sin pensarlo 2 veces, tras del hecho me empuja”, agradeció el colombiano en sus redes sociales.