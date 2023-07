Dura confesión: Egan Bernal destapa secreto que guardó hasta el último día de descanso del Tour de Francia

Este martes, en la única contrarreloj de la presente edición, Vingegaard dio una muestra de fortaleza que no estaba en los planes ni del más optimista. El danés le pasó por encima a Pogacar, ganó la etapa y sacó una diferencia de 1′48′' en la clasificación general que parece prácticamente sentenciar el título a favor del Jumbo.

Egan acabó en la posición 135 de la etapa a 7′41′' del líder, una muestra clara del gran tramo que hoy separa a los colombianos de la disputa de un título como el que el propio zipaquereño consiguió en 2019. “Este Tour ha sido una experiencia muy bonita para mí. Al inicio creo que el equipo me dio toda la confianza y la libertad de hacer mi carrera hasta donde pudiera”, dijo luego de terminar su turno en Combloux.

Desde antes de afrontar el Tour, Egan había avisado que no disputaría la general, sin embargo, llegó a ilusionar con su fantástico nivel en las primeras etapas.

Las cosas cambiaron y al interior del bus se tomaron decisiones que el colombiano sacó a la luz. “Me dieron la oportunidad de intentar estar ahí en la general y en el momento que nos dimos cuenta que iba a perder más tiempo y no iba a estar para la general, pues digamos he estado al servicio del equipo ”, añadió.

“Estaba reventado”

Terminada la segunda semana, Egan llamó a la tranquilidad, pero ocultaba un secreto que le reveló a sus directores cuando pretendían que saliera a rodar en el día de descanso. “Este Tour ha sido muy duro, siempre he creído que la recuperación iba por afrontar el día a día, aguantar la carrera. Es mi primera grande en casi dos años. La fatiga se siente. El lunes no salí a entrenar. Estaba reventado y le dije al entrenador que me dejara recuperar que quería estar un día totalmente sin bicicleta”, dijo el colombiano.