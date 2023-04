Egan Bernal le pone el pecho a los señalamientos sobre su nivel y mandó mensaje a Pogačar y Roglič

La temporada para el colombiano Egan Bernal viene de menos a más en cuanto a su evolución en lo deportivo y personal. Después de estar ausente en los primeros meses del año por una caída en la Vuelta a San Juan, el ciclista del Ineos Grenadiers ha culminado con éxito sus últimos dos retos, ejerciendo otro rol dentro del equipo.

Ante este rendimiento, el cafetero se ha mostrado satisfecho con lo hecho y espera seguir mejorando para callar las críticas sobre su nivel. Aunque muchos esperan ver el anhelado enfrentamiento con los hombres de élite como Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Primož Roglič, entre otros, el propio ciclista ha aterrizado dichas dudas.

Egan Bernal en la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña. - Foto: Getty Images

“La gente sigue preguntándose cuándo voy a regresar a mi mejor nivel, cuándo vamos a ver a Egan contra Pogačar o Roglič, etcétera”, dijo Egan sobre estas rivalidades. “Me gustaría, pero si no puedo, no pasa nada. Yo ya gané esa carrera por la vida. Yo quiero inspirar a personas, a la vez que trabajo duro y ojalá algún día vuelva a mi mejor nivel”, agregó.

Egan no se ve al nivel de nadie en este momento, pues su único reto es día a día superarse después de estar al borde de la muerte. “Sería muy triste por mi parte compararme con alguien en este momento. Me estoy comparando conmigo mismo, procurando llevar el cuerpo al límite todos los días. Aunque me suelten en el primer kilómetro, intento terminar la subida a lo que pueda e ir mirando mis números y compararlos con los de hace un mes o dos”.

Egan Bernal durante la etapa 4 de la Vuelta a Cataluña. - Foto: Getty Images

Su próximo reto

El pasado 8 de abril, el colombiano Egan Bernal cumplió con una nueva carrera en su calendario ciclístico con el Ineos Grenadiers. A pesar que los resultados no fueron los esperados, el campeón cafetero dejó gratas sensaciones en su físico, pensando en los próximos retos con la escuadra británica.

La última etapa de la Vuelta al País Vasco fue de trámite para Egan, quien no peleaba por nada. Su rol de gregario lo asumió de la mejor manera y se mantuvo por un largo tramo en el pelotón de favoritos.

Ya en los kilómetros finales, Egan terminó cediendo ante el implacable ritmo impuesto por hombres como Jonas Vingegaard y Esteban Chaves.

Ahora bien, para el zipaquireño, terminar la carrera fue una gran satisfacción, pues venía de caer en sus dos anteriores competencias, viéndose obligado a retirarse. “Yo creo que escogimos bien la carrera, salgo de acá con un puntito de más y seguir en el proceso”, dijo el cafetero en charla con Señal Colombia.

“Hemos intentado hacer lo mejor posible, vinimos aquí a luchar por las etapas, pero no se nos han dado las cosas. Dimos lo mejor para Martínez, y nos vamos tranquilos con la actitud de todos”, agregó.

Finalmente, Egan confirmó su siguiente reto pensando en su mayor objetivo, el Tour de Francia 2023. Para el cafetero, el Tour de Romandía será un peldaño más para mejorar en su forma física, así lo confirmó con este medio tras la última carrera.

“Yo esperaría hacer Romandía, quiero hacerla. Es una carrera que me puede aportar muchísimo, ya hice Cataluña, País Vasco, descansaré dos semanas y trataré de llegar a Romandía con un puntico más, sería lo ideal”, dijo.