Egan Bernal recibe ‘espaldarazo’ de confianza tras el digno Tour de Francia 2023: “es clase”

El corredor colombiano aún faltando jornadas por disputar, no desiste a pesar de las adversidades de pelear por una victoria de etapa que lleva trazándose desde hace varios días. La oportunidad podría ser el próximo sábado, aunque de no darse nada más haber logrado estar con el pelotón a lo largo de todo el recorrido, ya sería una victoria para Bernal.

Egan señaló que para su vida: “Ha sido una experiencia muy bonita”, pero que al inicio tuvo que acordar con su equipo, Ineos Grenadiers, para establecer los objetivos a alcanzar: “Al inicio creo que el equipo me dio toda la confianza y la libertad de hacer la carrera hasta donde pudiera. En el momento en el que nos dimos cuenta de que no estaba para la general e iba a perder más tiempo, me puse a servicio del equipo, de Pidcock, de Carlitos. Me alegra poder aportar”.