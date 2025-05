Egan Bernal reveló problema de salud que le hizo perder tiempo en el Giro de Italia: tomó medidas

Y añadió: “Depende mucho de la situación, de como se vea la carrera. No es tan fácil como decir ‘ataco o no ataco’, sino hay que saber interpretar las situaciones, saber en qué momento se puede y en qué no”.

Egan Bernal confiesa un problema de espalda

“Ya me siento bien (después de la cirugía 2024). Hubo una parte de la preparación que me dolió, pero no perdí ningún entrenamiento por la espalda. La crono de Albania me dolió bastante, por eso perdí tanto tiempo ahí, pero ayer no me dolió para nada”.