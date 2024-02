Egan Bernal se confesó y dijo de qué equipo es hincha en el fútbol colombiano

Egan Bernal es uno de los deportistas más importantes en la historia en Colombia. Sus títulos en el Giro de Italia y el Tour de Francia, además de todas las carreras que ha ganado desde que debutó como una joven promesa, lo ponen en lo más alto de la lista de personajes que han dejado en alto la bandera tricolor.

Actualmente, el ciclista zipaquireño no está pasando por su mejor momento, debido al grave accidente que sufrió a principios de 2022 y del que todavía no se recupera al 100 por ciento.

Afortunadamente, en los Nacionales de Ruta demostró que está en un buen camino hacia la recuperación total. El ‘joven maravilla’ acabó tercero detrás de Alejandro Osorio y Sergio Higuita, logrando un lugar en el podio que ilusiona para lo que viene este año.

Después de participar en el Tour Colombia, Egan viajará a Europa para iniciar la temporada formalmente con el Ineos Grenadiers, sabiendo que todavía no le darán el rótulo de líder hasta no ver cómo se encuentra física y mentalmente.

Egan Bernal durante la presentación oficial del Tour Colombia 2.1 | Foto: Getty Images

Todo eso no quita que sea un deportista importantísimo para la historia del país y que cada uno de sus pronunciamientos tengan gran repercusión entre los aficionados.

Precisamente, Egan concedió una entrevista con el diario AS y allí reveló secretos de su vida a nivel personal, entre ellos, el equipo del fútbol colombiano al que ha estado siguiendo en los últimos años. “Pues es que no sigo mucho el fútbol, solo cuando juega la Selección, no soy muy bueno jugando fútbol”, respondió inicialmente.

No obstante, luego se la jugó y reveló la afinidad que tiene por uno de los equipos más grandes del país. “Además, por no ser muy bueno y no tener técnica, fijo salgo y la rodilla o algo y es mejor evitar. Pero mi novia es de Millos, entonces lo sigo por ella”, afirmó.

Egan tiene una relación con María Fernanda Gutiérrez, conocida en redes sociales como Mafe Motas, desde hace más de tres años. Con ella vivió todo el reto de la recuperación y fue una de las personas que le dio la fortaleza para volver a competir después de estar a punto de perder la vida contra la parte trasera de un bus intermunicipal mientras entrenaba en las carreteras de Cundinamarca.

Egan Bernal se besa con su novia María Fernanda Gutiérrez tras la etapa 12 del Tour | Foto: Getty Images

Egan quiere ser papá

En la entrevista reveló otro de los planes a futuro que tiene a nivel personal y en conjunto con su novia. “Sí, me encantaría ser papá. Es uno de mis sueños, siempre lo he querido. Es que nosotros viajamos mucho y uno con un hijo, se puede y muchos ciclistas lo han hecho, pero mi idea sería no viajar con los niños tanto, después ponerlos a estudiar un rato en Europa, otro rato en Colombia y yo no me veo en Europa, yo quiero vivir en Colombia.”, confesó.

Por ahora, la llegada de un hijo no está en planes y el foco está puesto en la temporada ciclística. Pero Egan no descarta que pueda llegar esa buena noticia más temprano que tarde. “Hay que encontrar el momento para que vengan, pero si en este momento mi novia me dice que está embarazada, yo sería la persona más feliz del mundo. Quiero tener familia y compartir con ellos esos pequeños momentos que nos da la vida”, agregó.