Mamá de Egan Bernal reaparece y muestra su impresionante cambio un año después de superar el cáncer

“Me siento feliz porque Dios me dio una nueva oportunidad. Estoy viva, puedo decir que lo logré. A veces me da tristeza ver que tantas mujeres pierden la batalla, de pronto por una falla médica, por no detectarlo a tiempo, porque no tienen acceso a una medicina, no tienen las mismas oportunidades. Eso me entristece”, dijo en entrevista con La Red.