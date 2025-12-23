Egan Bernal tiene nuevo compañero en Europa: joya británica firma con el Team Ineos

Europa. El cuarto clasificado del Tour de Francia 2025 con el Picnic PostNL dio un salto fenomenal en su carrera al firmar un nuevo contrato con el Ineos Grenadiers, donde se perfila como una de las grandes joyas de uno de los equipos más poderosos del World Tour. El año 2026 se proyecta como una temporada clave para Oscar Onley, en medio de las expectativas que genera su proyección y el contexto competitivo junto a Egan Bernal.

Oscar Onley, profesional desde 2019 y nacido hace 23 años en Escocia, cuenta hasta ahora con dos victorias en su palmarés: una etapa en el Tour Down Under 2024 y otra en la Vuelta a Suiza 2025. No obstante, se ha destacado como un ciclista competitivo en la lucha por las clasificaciones generales. Posee un marcado potencial para las pruebas de montaña y buenos registros en contrarreloj.

Además del cuarto puesto en el Tour de Francia de este año, fue tercero en la clasificación general de la Vuelta a Suiza y cuarto en la Vuelta a Gran Bretaña. El Ineos Grenadiers confirmó en un comunicado su contratación con la idea de potenciar su rendimiento en las grandes carreras del World Tour e intentar sorprender en etapas de montaña.

“Las actuaciones de Oscar en 2025 han sido realmente increíbles. Yo corrí mi primer Tour de Francia cuando tenía 21 años, así que ver lo que él ha logrado con apenas 22 años ha sido impresionante”, declaró en un comunicado Geraint Thomas, recién retirado como ciclista y ahora director deportivo del Ineos Grenadiers.

Nuevo compañero para Egan Bernal en el Ineos

Geraint Thomas, campeón del Tour de Francia 2018, ve importante este refuerzo para que el Team Ineos recupere un rol protagonista en el pelotón internacional, después de haber cedido mucho terreno en las últimas temporadas y no poner impedimentos en pleno ascenso de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel.

Ineos perdió el foco y ahí tuvo mucho qué ver el accidente de Egan Bernal en los alrededores de Bogotá, que por poco apaga con su vida. Tras las múltiples fracturas de la estrella colombiana, la escuadra británica no tuvo cómo hacerle frente a la avalancha de Pogačar en el UAE Team y de Vingegaard en el Visma-Lease a Bike.

“He crecido viendo a Geraint, a Dave (Brailsford, dueño del Ineos) y a ese equipo dominar nuestro deporte y poniendo el ciclismo en el mapa del Reino Unido. Estoy muy orgulloso de unirme al Grenadiers con un contrato de larga duración, lo que implica que podré correr con un equipo británico cuando el Tour de Francia comience en Escocia en 2027″, declaró Oscar Onley.

El fichaje refuerza a un Ineos que ya había contratado para la nueva temporada al francés Kévin Vauquelin, séptimo del último Tour de Francia.