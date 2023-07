Este fue el ‘percance’ que tuvo Egan Bernal con su bicicleta, apenas en el inicio de la etapa 1 del Tour de Francia 2023

Con altas expectativas, inició la primera etapa del Tour de Francia 2023, que involucró a cinco colombianos: Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers), además de Rigoberto Urán y Esteban Chaves (EF Education EasyPost), cerrando con Harold Tejada (Astana).

Por supuesto, el primer día de competencia sorprendió por su grado de dificultad, pues los pedalistas debían dar todo de sí en la media montaña, con varios puertos de tercera categoría y hasta uno de segunda.

Tour de Francia 2023 - Foto: AP

El protagonista de la emoción y claro ejemplo de la resiliencia colombiana fue Egan Bernal, el zipaquireño de 26 años, quien volvía a competir en la Grande Bouclé después de tres años. Era ilógico pedirle otro título, pues está retomando su nivel y se había perfilado como uno de los gregarios en el INEOS; sin embargo, su aparición es prometedora y algunos dan por sentado que figurará como vencedor de alguna etapa.

El lío que tuvo Egan Bernal en el inicio del Tour de Francia

En plena salida de Bilbao, el pedalista zipaquireño tuvo un percance que asustó a más de uno, pues no se le notaba cómodo con su bicicleta. Incluso estuvo colgado por varios metros, mientras sus rivales seguían al frente sin ningún problema.

A pesar de todo, Bernal logró integrarse al pelotón y trabajó para su equipo en aras de lograr la primera etapa. Ha estado muy activo en la parte frontal del grupo previo a las subidas de tercera categoría.

Las palabras de Egan Bernal antes del Tour de Francia

En diálogo con SEMANA, el pedalista no ocultó su emoción al volver a la competición más importante del ciclismo a nivel mundial. Es más, hasta confesó en retirarse del deporte, pero en palabras suyas, fue una “segunda oportunidad que le brindó Dios”.

SEMANA: ¿Qué significa volver al Tour de Francia después de tres años y un accidente tan grave?

Egan Bernal: Estoy muy contento de volver al Tour y ansioso por la competencia. Es la carrera que todo ciclista quiere hacer. Cuando decidimos volver a competir, debía tener una motivación muy grande para levantarme todas las mañanas y sin importar si llovía o no para entrenar. No es una carrera fácil de ganar y ni siquiera de terminar, lo sé porque de tres que corrí no pude terminar una.

SEMANA: ¿Cómo se encuentra física y mentalmente?

E.B.: Muy bien y contento. Igualmente, este año ha sido de altibajos por la caída que tuve en San Juan y que no me dejó entrenar por casi un mes. A mitad de temporada tuve que parar y a partir de ahí construir poco a poco. Voy a llegar con una buena forma al Tour y espero ir creciendo durante la carrera. Me siento tranquilo con lo que he hecho hasta el momento. Mentalmente, pensaba que si me hubieran dicho que iba a volver a competir en un Tour de Francia no me lo hubiera creído. Fue la carrera que me hizo crecer como deportista, la que me cambió la vida y estar acá sí que es especial.

El pedalista del Ineos en la etapa 1 del Tour de Francia - Foto: Getty Images / Tim de Waele

SEMANA: ¿Vio muy lejos la posibilidad de regresar a una grande?

E.B.: Ni lo pensaba. De hecho, pensaba en no volver a competir. Hubo un día que hablamos de eso con mi familia y nos preguntamos si valía la pena volver o era mejor retirarme y dedicarme a algo distinto. El hecho de correr un Tour de Francia lo veíamos muy lejano. Un día dije: “No quiero vivir con miedo o arrastrar toda mi vida ese accidente”, así que me enfoqué en competir. El Tour ha sido la carrera que ha estado presente día a día en mi mente. Es la carrera más grande del mundo. No sé si vuelva a ganar o a mi mejor nivel, pero es la competencia que me motiva y por la que pienso siempre en levantarme.

Aquí puede leer la entrevista completa de SEMANA con el pedalista de Zipaquirá.