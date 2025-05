Giro de Italia da mala noticia para Egan Bernal en la etapa 14: suerte en la carrera está en vilo

Ineos Grenadiers hizo un balance del día que lograron salvar sus corredores, con el conocimiento previo de que Brandon Rivera no tomó la partida por su retiro anticipado de la edición actual de la Corsa Rosa.

Egan Bernal planteó lucha por el Giro

En cuanto al análisis que realiza día a día, admitió que no se preocupa por su posición en la clasificación. Su prioridad es “disfrutar”, y se siente respaldado por su equipo como líder del INEOS Grenadiers.

“Sentirme bien en la bici. Cuando llego al autobús después de las etapas, no miro la clasificación. Disfrutar del ciclismo es lo que más me importa, y la verdad es que disfruté mucho de la carrera de hoy. El equipo me apoya”, indicó.