Giro de Italia | El rol que tendrá Rigoberto Urán en esta primera grande del año, lejos de la bicicleta

“Definitivamente, sí, ya no doy más. Es algo que hemos hablado en familia, algo que me da mucho miedo, pero sí, hasta acá. Lo he hablado con la familia, con todo el equipo y a mí me da mucho miedo porque lo he dicho toda la vida (que se va a retirar), pero este año llegué a una conclusión que ya es mi última temporada como ciclista profesional, es la primera vez que lo digo realmente, porque hemos dado indicios, pero me da un calor que ni cuento”, manifestó Rigoberto Urán recientemente, al anunciar su retiro.