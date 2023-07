“Me coge de las hue...”: Rigoberto Urán confiesa duro regaño de su esposa en pleno Tour de Francia

“En Colombia y Suramérica toca hacer algo, el ciclismo ha evolucionado mucho. Una de las cosas más importantes es la inversión del gobierno, para que los muchachos puedan venir acá a Europa. Hay muchas cosas que replantear, en Colombia se deben hacer carreras más técnicas. Se necesita inversión social, nuestros países tienen varios problemas económicos. Los recursos muchas veces no llegan a su destino y se pierden muchos talentos”, apuntando directamente al gobierno de Gustavo Petro que, de hecho, ha sido el de menor inversión en el presupuesto gubernamental. En total, se le quitará 400.000 millones a nuestros deportistas para 2024, según el congresista Mauricio Parodi.

“Hoy es la etapa reina y bueno, me encuentro bien, creo que lo estoy porque no gasté mucho y quiero hacer una buena carrera”, sentenció antes del punto de partida.

“Tengo que hablar con Michele, ella es la que manda guevón en la casa y ya me dice: “Bueno, llegue pues rápido que lo estoy necesitando”, donde le diga que me voy otra vez de la casa me coge de las guevas. Estos días hablamos de eso, largo y tendido de todos los proyectos que tenemos de eso. Todos pueden aportar, mucha gente que viene a Europa, es tener ganas”, indicó con gracia y dejó claro que todos pueden sumar a que ese plan de desarrollo para que se haga realidad.