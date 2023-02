Nairo Quintana no aguantó más y arremetió contra quienes le dieron la espalda y criticaron

Los últimos meses para la actualidad del ciclista colombiano Nairo Quintana se han convertido en una montaña rusa de emociones. Desde su sanción por el uso de tramadol en el pasado Tour de Francia, varias puertas se le han cerrado, a tal punto, que se encuentra sin equipo de cara a este comienzo de temporada en 2023.

El último en bajarle el pulgar al boyacense fue el Eolo-Kometa, equipo que fue fundado en España en 2018 y actualmente tiene sede en Italia. Los directivos de este equipo, con el exciclista Alberto Contador y su hermano Francisco, quien se desempeña como manager del mismo, dejaron a un lado los rumores sobre el futuro de Nairo Quintana.

SEMANA conoció detalles sobre la supuesta negociación. Sin darle vueltas al asunto, Francisco Contador le contó a SEMANA que “no es cierto” que el ciclista boyacense vaya a correr en el Eolo-Kometa. Aseguró que no hay “nada”.

“Es una bola que creo se ha creado de una entrevista la semana pasada, sacando un poco palabras fuera de contexto de una pregunta que me hicieron sobre Nairo”, agregó el mánager de la escuadra.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. - Foto: Getty Images

Pese a la ilusión que hubo en Colombia por ver a Nairo de nuevo en acción, “la verdad es que no hay nada ahora mismo” y “es todo rumorología”, le confirmó Francisco Contador a este medio.

“Es una pena la situación en la que se encuentra Nairo, porque creo que es un ciclista que hace parte de la historia del ciclismo. Ha sido uno de los mejores ciclistas y es una pena la situación en la que se encuentra. Espero que vuelva a encontrar su sitio y vuelva a demostrar el ciclista que es”, expresó con elogios hacia el ciclista de 33 años de edad.

Nairo Quintana - Foto: Instagram: Nairo Quintana.

Bajo este panorama, Nairo ha movido cielo y tierra con tal de volver a la élite del ciclismo, sin embargo, también se ha mostrado realmente dolido por las constantes críticas a una carrera que ha sido limpia tanto fuera como dentro del asfalto.

En entrevista con el canal Caracol, dijo estar “tranquilo” por saber que no hizo nada malo para que tantos equipos le hayan cerrado las puertas. No obstante arremetió contra quienes lo han crucificado en este tiempo aunque no dio nombres en concreto. “A veces se encuentra uno personajes que son muy despectivos”, dijo.

“Si nos caemos, nos levantamos y seguimos luchando. La gente dice: ‘Si ese man pudo, yo también, voy para adelante’”, dijo mostrando su resiliencia.

Nairo Quintana. - Foto: Getty Images

La otra faceta de Nairo

Aunque Nairo Quintana es un viejo conocido por los colombianos, pocos saben que es un apasionado del automovilismo y que incluso es embajador de marca de BMW, la prestigiosa compañía de carros de lujo.

El nacido en Cómbita reveló que no solo es bueno cuando se para en los pedales, sino que es todo un experto cuando se trata de tomar el volante. Durante el programa incluso aprovechó para asistir al autódromo de Tocancipá y rodar en el circuito.

Nairo, que en febrero cumplió 33 años, afirmó que cuando de velocidad se trata, lo que menos importa es la edad, y que el día en que le falte la bicicleta, esa que lo llevó a ser catalogado el mejor ciclista en la historia de Colombia, podría apostar por un auto deportivo.

“Tirar la toalla no es una opción, tengo que aprovechar, aún tengo muchas ganas, fuerza y un país que me apoya”, comentó el ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

“No solamente estoy para pelear una Gran Vuelta sino grandes cosas. Estoy en forma, me sigo preparando bien. Siempre intento que mi cuerpo esté lo más sano y orgánico posible, para que cuando lleguen las competiciones estar en muy buena forma”, agregó Nairoman, a quien solo le faltó vencer en el Tour de Francia para hacer parte del selecto grupo de siete pedalistas en ganar las tres vueltas de tres semanas.