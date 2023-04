Nairo Quintana ve la luz para tener un nuevo equipo en Europa: revelaron plazo máximo

Todo parece indicar que las oportunidades para que Nairo Quintana pueda encontrar equipo no van a faltar. Aunque por el momento todo son rumores, no se conocía hasta cuándo era el plazo máximo para que el colombiano pudiera firmar con un equipo del World Tour.

En el marco de las transmisiones de la Vuelta al País Vasco, la conocedora de la información, Georgina Ruiz Sandoval, dio una luz de esperanza para Quintana. En primera medida, refirió a una pregunta de un aficionado en la transmisión de televisión: “¿Si un corredor tiene una lesión grave, el equipo puede utilizar ese cupo para contratar otro corredor?, lo dice por Miguel Ángel López y Nairo Quintana”.

Ambos corredores se vieron envueltos en polémicas situaciones antes de la Vuelta España. - Foto: Getty Images

Haciendo la salvedad de cómo estaba configurado el calendario de las contrataciones, dijo: “Hay unas fechas de reglamento, las nóminas empiezan a partir del primero de enero, normalmente son 30 las fichas que tienen los equipos WoldTour″.

No obstante, abrió la oportunidad a que si no es pronto, durante el transcurso del año el boyacense termine firmando: “Hay una fecha que tienen los equipos para otro corredor, más avanzada la temporada”.

Días atrás, Quintana señaló que estaba “verdaderamente tranquilo. No le he robado a nadie, no he matado a nadie, no hice trampa, tengo mi cabeza en alto”, dijo en charla con ESPN.

“He tenido grandes actuaciones, como la de los Nacionales, me da tranquilidad. Sigo con la esperanza de tener un dorsal para hacer carreras importantes este año. El día que se logre será una gran noticia para Colombia y Latinoamérica”, agregó.

Con sus declaraciones de que ha tenido contacto con varios equipos en las últimas semanas, se dejó abierta una nueva posibilidad para su futuro. Todo esto, por las informaciones que han llegado desde Europa, donde han afirmado que un equipo del World Tour podría desestimar de sus servicios con una fundamental figura y podría evaluar las posibilidades sobre la mesa.

Se trata del equipo Quick Step, que no la ha pasado nada bien en este inicio con las actuaciones de su hombre estrella, Julian Alaphilippe. Las decepcionantes actuaciones del francés en las clásicas no tienen muy contento al director del equipo, Patrick Lefevere.

Nairo Quintana y Alaphilippe. - Foto: Getty Images

La cabeza máxima del equipo asegura que Alaphilippe en particular podría dejar el equipo belga si estuviera “cansado del ambiente”.

Por su parte, Philippe Gilbert, exciclista y uno de los mejores clasicómanos, aseguró en Cyclingweekly que Alaphilippe debería cambiar de aires: “Por supuesto, ya ha pasado mucho tiempo desde que está en el Quick Step. Son casi diez años. Así que mucho, mucho tiempo, y tal vez sea bueno ver otras cosas”.

Bajo este panorama, la posibilidad de que Nairo pueda llegar se podría dar. Cabe anotar que el colombiano aseguró en esa entrevista que por estas épocas de grandes vueltas, los equipos evalúan sus nóminas pensando en los puntos que aseguran la permanencia en el World Tour.

“Ahora viene un período donde los puntos son importantes para la selección de equipos en el World Tour y yo podría sumar”, agregó con respecto al tema que tiene penando a varias escuadras por la no suma en este comienzo de temporada.

Nairo Quintana se juntó con colegas y su hermano, Dayer, en una entrenamiento en Europa. - Foto: AFP y @delaparte86

Por lo pronto, Nairo se encuentra en suelo europeo entrenando a tope para no perder el ritmo. Todo esto con el objetivo de llegar al 100 % en su forma, en caso de que algún equipo desee apostar por él en esta temporada.