Nuevas fotos de Egan Bernal junto a su novia disparan todos los rumores

Desde su regreso oficial a las carreras con el Ineos Grenadiers, el colombiano Egan Bernal se ha cansado de decir en diferentes medios de comunicación que lo único que espera de esta nueva etapa es ser feliz sobre la bicicleta, independientemente de si algún día logra recuperar el nivel que tenía antes del accidente.

Ser ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia lo catapultó a ser uno de los mejores ciclistas colombianos de la historia, aunque él mismo se ha encargado de afirmar que ese rótulo es bastante discutido contras glorias del pedal en nuestro país.

Egan Bernal saludando al público. - Foto: Getty Images/Maximiliano Blanco

Ahora mismo, lo que le interesa a Egan es motivar a las nuevas generaciones y demostrarle a su familia que siempre se puede levantar una vez más a pesar de los duros obstáculos que le puso aquel choque con un bus intermunicipal en enero de 2022.

Además de sus padres y su hermano, al joven maravilla también lo motiva haber recuperado su relación con Maria Fernanda Gutiérrez, la mujer que lo acompañó en los momentos más difíciles, cuando incluso se tenía en incógnita si iba a regresar al deporte de máximo nivel.

Después del accidente, Mafe y Egan fueron recuperando su relación poco a poco y ahora mismo se encuentran en un momento excepcional, que se refleja en la última publicación que hicieron ambos a través de Instagram y que dispararon los rumores entre los seguidores de ambos.

“Coincidir” es la única palabra con la que acompañaron las fotos en las que aparecen ambos en blanco y negro, entrelazando la figura de su rostro mientras sonríen.

En los comentarios algunos usuarios se atrevieron a preguntar si se trataban de las fotos de la boda que podría venir en camino, mientras amigos de ambos celebraron esta unión que inició en el año 2020, después de conocerse en un reconocido restaurante.

El colombiano Egan Bernal y su novia Maria Fernanda Gutiérrez al término de una etapa en la Vuelta a España. - Foto: Getty Images

Egan, entregado a su familia

La temporada 2023 de Egan Bernal continuará este martes 25 de abril con el inicio del Tour de Romandía, que afrontará acompañado de Brandon Rivera como la cuota colombiana del Ineos. La intención es seguir acumulando kilómetros en las piernas y apoyar como gregario de lujo al británico Ethan Hayter, que será el líder de filas en la carrera suiza.

El zipaquereño viene de completar su primera competencia de una semana en la Vuelta al País Vasco, que le dejó buenas sensaciones a pesar de terminar a más de una hora del campeón Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Egan aún no tiene definido si irá a alguna grande este año, pero no lo inquieta el hecho que los fanáticos se pregunten una y otra vez cuando volverá a disputar un título. “Aunque suene repetitivo, después del accidente que tuve, todo es ganancia. Después de todos los males que tuve, sé que no me puedo quejar por esto”, dijo en entrevista con Rouleur.

Egan Bernal cumplió con su tercera carrera del año 2023. - Foto: Getty Images

“Veo la vida de otra manera. Así no fuera a ganar nada más, estoy tranquilo. Gané un Tour de Francia y un Giro de Italia y tuve un accidente cuyas consecuencias no pude controlar, aunque sí hacerlo lo mejor posible en mi recuperación por mí mismo, por mi familia, por mi hermano, por la gente que me quiere y por el equipo que me ha brindado todo el apoyo. Creo que soy profesional y hago mi trabajo de la mejor manera posible”, añadió.

Los directores del Ineos le han permitido hacer un regreso progresivo, lo que no implica que no tengan la esperanza de verlo de nuevo en los podios. “No digo que no lo vaya a lograr, pero la gente sigue preguntándose cuándo voy a regresar a mi mejor nivel, cuándo vamos a ver a Egan contra Pogacar o Roglic, etcétera. Me gustaría, pero si no pasa, no pasa nada. Yo ya gané esa carrera por la vida. Yo quiero inspirar a personas, a la vez que trabajo duro y ojalá algún día vuelva a mi mejor nivel”, sentenció.