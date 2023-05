Revelan la razón por la que Nairo Quintana está sin equipo; una ‘exigencia’ complica su panorama

Pasan los días y el futuro del colombiano Nairo Quintana sigue sin definirse en esta temporada 2023. Pese a que el corredor ha movido cielo y tierra para firmar con un equipo, el tiempo ha corrido en su contra y varias escuadras importantes han cerrado la posibilidad a contratar más hombres para sus filas.

El deportista ha admitido que ha sufrido mucho en este tiempo, pero a su vez se ha mostrado resiliente para seguir en esa lucha de encontrar un equipo de primera o segunda división.

Nairo Quintana se despide del Arkéa después de tres años. - Foto: Getty Images

Con el oscuro panorama para el pedalista, expertos y fuentes cercanas a él han analizado lo que viene este 2023, que está a punto de llegar a su mitad.

La periodista Georgina Ruiz Sandoval, más conocida como Goga, habló de lo que pasa con Nairo y sus acercamientos con los equipos, dejando claro que las puertas se han cerrado una a una. “He hablado con directores deportivos y me dijeron que no lo pudieron incluir porque ya no tenían lugar en sus nóminas”, dijo en charla con Pulzo.

Ahora bien, Ruiz dejó claro que Nairo tiene exigencias que complican su regreso a la élite. Allí se afirmó que Quintana exige una prolongación de contrato más larga de lo esperado por los equipos, algo que cierra la puerta. “Nairo es un líder y no firmará por un año, mínimo lo haría por dos, lo que complica su ingreso a un equipo”, apuntó.

“Muchos equipos lo necesitan porque no todos cuentan con una figura que los represente en grande, algo que él puede hacer”, agregó la relatora.

Nairo Quintana no disputa una carrera del World Tour desde el Tour de Francia 2022. - Foto: Getty Images/Tim de Waele

Cruda realidad

En el pódcast El Leñero, el periodista colombiano Óscar Restrepo reveló una conversación privada que tuvo con Bruyneel, en la que le manifestó su preocupación por la decisión que tomó Quintana de combatir a la UCI en defensa de su honestidad como deportista: “Está jodido, le hicieron la cruz, olvídate, no vuelve a correr”.

Mario Sábato, relator argentino, que también se encontraba en la charla, agregó que el grave error de Nairo fue presentar una demanda ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), buscando una corrección de la descalificación que no iba a llegar.

Restrepo reiteró el concepto que le compartió Bruyneel y que coincide con la cantidad de tiempo que lleva el de Cómbita esperando por firmar con una nueva escuadra. “Hay personas que fueron exoneradas y siguen pagando la culpa. Nairo va a seguir luchando, está entrenado, pero mientras él no haga la reconversión que le insinuaron algunos, pero que su entorno no dejó, difícilmente vuelva al ciclismo de gran calado”, dijo.

La reconversión a la que se refiere el periodista se trataría de admitir la culpa por el consumo de tramadol durante el Tour de Francia 2022, algo a lo que el propio ciclista se ha negado públicamente desde que conoció la noticia. “En el momento en que vino la sanción, él debió haber aceptado. Punto. Estaría hoy (compitiendo) sin problemas”, agregó Restrepo.

En la rueda de prensa que citó a finales de febrero, el colombiano aseguró que estaba presto a sentarse a hablar con los patrones del ciclismo mundial, pero insistió en que su inocencia la iba a demostrar como diera lugar.

Nairo Quintana mantiene viva la ilusión de regresar al podio del Tour de Francia - Foto: AP

Por lo pronto, Nairo sigue expectante a lo que pueda pasar con su futuro en el deporte pedal. En las últimas semanas, se ha hablado mucho de varias posibilidades para llegar a un equipo en el World Tour.

Escuadras como el Quick Step, Trek Segafredo y otros han sido algunos de los que han sonado para una posible llegada del colombiano.