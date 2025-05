Se hace viral el gesto de juego limpio de Isaac del Toro a Egan Bernal: cámara los grabó

Egan Bernal no ocultó su alegría por el liderato de Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y el mexicano le respondió con un gesto de juego limpio que da muestras de lo que se está viviendo en plena batalla por el Giro de Italia 2025.

Egan sigue soñando

“Es la primera vez en muchos años que puedo estar en la clasificación general, en los primeros puestos, y para mí es algo nuevo después de todo lo que ha pasado”, dijo antes de la etapa 18. “Estuve muchos años en los que al inicio de las grandes estaba ahí, pero luego la pasaba muy mal. Este año ha sido diferente, este Giro lo voy a recordar, lo he disfrutado y podido estar adelante”, completó el zipaquireño.

Sobre sus aspiraciones de podio, señaló: “La fe es lo último que se pierde. Lo he dicho muchas veces, no tengo nada que perder. Lo cierto es que no hay mucha táctica cuando la carretera está tan dura”.