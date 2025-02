Triste despedida golpea el corazón de Egan Bernal: “Tendrá un lugar especial en mis recuerdos”

La despedida de Xabier Artetxe

“Pero sobre todo quiero agradecer a todos los ciclistas que he tenido la oportunidad de entrenar a lo largo de estos diez años. Son ustedes los que hacen que un entrenador mejore cada día con su dedicación y compromiso. Siempre he intentado hacerlo lo mejor posible, aunque quizás he cometido errores en ocasiones”, admitió Artetxe.

“Es momento de cambiar de objetivos y empezar nuevos retos y proyectos que me ilusionan mucho. Retos que me hagan salir de mi zona de confort y me ayuden a mejorar, algo que los entrenadores no deben olvidar nunca. No penséis que dejo atrás el ciclismo, seguiré siempre ligado a este deporte porque siempre ha sido y será mi pasión“, afirmó sobre las razones de esta separación.