“Ya no respetan”: Egan Bernal se desahogó en pleno Tour y reveló situación que lo tiene molesto

Egan alegó que al interior del pelotón “ya no respetan” ni los códigos entre líderes. “Había incluso más respeto en el pelotón, ahora no hay nada de respeto. Ayer (domingo) la ‘camiseta amarilla’ paró a orinar y era un momento en el que se sabe que todo el mundo tiene que respetar. Ya la fuga se había ido y había gente que seguía arrancando, eso antes no pasaba”, sentenció el colombiano.