Desempleo y violencia en Buenaventura: ¿están haciendo que aumenten los suicidios?

Buenaventura, la ciudad que tiene el principal puerto marítimo en Colombia sobre el Océano Pacífico, sigue siendo uno de los mayores centros de inequidad social en el país por cuenta de la falta de puestos de trabajo, el bajo crecimiento económico y las alta percepción de inseguridad; problemáticas que requieren una intervención urgente desde los gobiernos nacional, departamental y municipal.

Según un reciente informe, a todos estos flagelos que deben vivir a diario millones de bonaverenses, se suma otro: la salud mental y el aumento de suicidios en esta ciudad, dos problemáticas que se han disparado en los últimos meses por cuenta de la situación social en la ciudad.

El más reciente informe de ‘Buenaventura Cómo Vamos’ reveló que hay un deterioro en los índices de salud mental en esta ciudad, principalmente entre los jóvenes de 18 a 25 años, por cuenta de la falta de puestos de trabajo, la imposibilidad de desarrollarse profesionalmente para ayudarse a sí mismos o en sus hogares.

Amín Sinisterra Núñez, líder de este programa que busca hacer una radiografía social de la ciudad, señaló que estas preocupaciones están incidiendo directamente en el aumento de los casos de suicidios, casi en un 70 %.

“Este es un caso que requiere la atención urgente de las autoridades de salud, ya que en el informe de calidad de vida, el programa hace un análisis en el que encuentra indicadores como que veníamos de 10 suicidios por año en 2018 y esto aumenta al punto de llegar a un rango de 17 a 19 suicidios entre el 2020 y el 2021″, explicó Sinisterra.

De acuerdo con el informe de ‘Buenaventura Cómo Vamos’, las problemáticas de salud mental no se reflejan solo en el tema de suicidios, sino que también se ve en el “aumento de la agresividad” por parte de los jóvenes, ya que con el regreso a la presencialidad, también se vio un crecimiento en el número de riñas, dentro y fuera de los establecimientos educativos de la ciudad.

Esto, según Amín Sinisterra, se puede explicar no solo en la presión que generó el confinamiento ordenado en el país para hacer frente a la pandemia de la covid-19, sino en la realidad que muchas personas se encontraron después de esto. Explicó que pese a que la economía del país se ha recuperado de forma positiva, en Buenaventura las cosas no van tan bien.

“Nuestro panorama da cuenta que el 53 % de las personas encuestadas manifiestan que, en el último año, se quedaron sin empleo siendo los más afectados, los jóvenes entre 18 y 25 años. Así mismo, el 70 % de aquellas personas que perdieron su empleo durante el último año, aún no lo han recuperado”, agregó el director de esta organización.

Por otra parte, en materia económica, el 54,8 % de la gente en Buenaventura se considera pobre y el 50,6 % manifestó que los ingresos de su hogar no alcanzan para cubrir los gastos mínimos. Al interrogante, de si durante el último mes, “¿usted o algún miembro de su hogar comieron menos de tres veces al día por falta de alimentos?”, el 54,4 % respondió que no y el 45,6% dijo que sí.

“Mire, es que no es solo esto, en materia de servicios públicos también hay una realidad muy dura en la que el 40 % de las personas encuestadas manifiestan que no cuentan con agua todos los días y ocho de cada 10 no están satisfechos con este servicio”, agregó Amín Sinisterra.

En materia de seguridad, las cifras de este estudio revelaron que 7 de cada 10 personas encuestadas se sienten inseguros en su barrio, lo que equivale al 72 %, y 8 de cada 10 se sienten inseguros en toda la ciudad. Los delitos que generan mayor percepción de inseguridad son el hurto y el homicidio.

“Estamos ante una realidad que exige una intervención urgente desde hace décadas, este puerto pudiera ser el mayor centro de competitividad y desarrollo de todo el occidente de Colombia y, según lo que vemos en estas cifras, no está pasando (...) hay que replantear la forma en la que se están haciendo las cosas, porque no vamos bien”, concluyó este experto.

Pese a todas estas problemáticas, un punto que llama la atención es el sentido de pertenencia y cariño que los habitantes de Buenaventura le tienen a la ciudad. Más del 43 % de los encuestados en esta ocasión, manifestaron que se sienten orgullosos de vivir allí. Los resultados totales de la encuesta pueden descargarse fácilmente y totalmente gratis en el portal web www.buenaventuracomovamos.org.